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Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar

29.04.2018 17:13 | Son Güncelleme

Avustralya, çok sayıda deniz canlısına yuvalık yapan Büyük Set Resifi'ni kurtarmak için devrede.

Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar

Hükümet, 400 milyon dolarlık bir proje başlatıyor.Avustralya, dünya mirası olarak kabul edilen Büyük Set Resifi'ni korumak için yaklaşık yarım milyar dolarlık bütçe ayırdı. Her yıl milyonlarca turisti bölgeye çeken ve çok sayıda deniz canlısına ev sahipliği yapan resif sistemi, artan deniz suyu sıcaklığı nedeniyle tehdit altında.

Projeyi, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull duyurdu. Turnbull, deniz suyu kalitesini artırmak ve mercan kayalıklarına saldıran canlılarla mücadele için 400 milyon dolarlık bütçe ayırdıklarını açıkladı. Bölgede 64 bin kişinin mercan kayalıkları üzerinden geçimini sağladığına dikkat çeken Turnbull, Büyük Set Resifi için ilk kez bu denli büyük bir yatırım yapılacağına dikkat çekti. Büyük Set Resifi, Avustralya ekonomisine yılda 6.4 milyar dolarlık katkı sağlıyor.

Çevreciler, Avustralya'nın planını "önemli bir adım" olarak değerlendirdi. Ancak, daha fazlasının yapılması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Küresel ısınma ile mücadele eden "Climate movement 350.org"dan Bill McKibben, mercan kayalıkları için en büyük tehdidin fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşan sıcaklık artışı olduğuna dikkat çekiyor. Bir diğer tehdit olarak da mercan kayalıklarını yiyen dikenli denizyıldızları öne çıkıyor.

Uzmanlar geçtiğimiz ay yaptıkları açıklamada Büyük Set Resifi'nde 2016 yılındaki sıcak hava dalgası nedeniyle "afet boyutunda mercan ölümleri" gözlemlendiğini duyurmuştu. Nature dergisinde yayınlanan makalede 2 bin 300 km boyunca uzanan resifteki mercan kayalıklarının yüzde 30'unun yok olduğuna dikkat çekilmişti.

AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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