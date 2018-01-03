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Merdivenlerden araçla inen sürücüden olay savunma: Bilmeyerek yaptım!

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 15:08 | Son Güncelleme 45 dakika önce

Ataşehir’de aracı ile merdivenleri kullanarak inen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Aracın sürücüsü Sinan Human, “Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım” dedi.

Önceki gün Ataşehir’de bir sürücü aracı ile merdivenleri inerken görüntülenmişti. Yürekleri ağza getiren kamyonetin sürücüsü Gayrettepe Sivil Trafik ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalandıktan sonra Ataşehir Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi’ne getirilen sürücü Sinan Human, “Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım” dedi.

İfadesi alınan Sinan Human’a trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldığı öğrenildi.

Yol yerine merdivenleri seçen sürücü kamerada
Merdivenleri yol gibi kullandı! Görenler gözlerine inanamadı
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polis merdiven Ataşehir istanbul Sinan Human

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ADAM DOĞRU SÖYLÜYORDUR, NERESİ OLAY SAVUNMA BUNUN. DELİ Mİ ŞAPTI DA YOL VARKEN MERDİVENE GİRSİN:)
yılın malı..
geri vites denen birşey var geldiği yerden geri çıksaydı.
Bonzai yapmıştır
"Geri zekaliydim merdivenin inisina kandim" Yahu karsina biri ciksa ne yapacaksin frenin bosalsa ki zaten sen arabayi zorluyorsun bir kayis kopsa araba salsa merdiven assagi ya eve girecektin ki icinde insan var, arabaya girebilirdin ya da direkt birinin ustune girecektin ki o zaman yine yanlislikla girdim mi diyeceksin 50-60 kurus benzinden kaar edecegim diye ceza yiyeceksin simdi birisine vursan hapis+ maddi tazminat + VICDAN VARSA AZABI yasayacaktin Simdi 10 binlik araban 50 kurus yaptigin kaar ile ode cezani
içinde bir lirası olmadığı belli ! O araç süspansiyon sistemi 1 yıllık zarar gördü
Böyle mallar yolda yürüyen birini görse ezer. Oysa yaya yolunu kullanmak ise bunlara normal. Alın ehliyetini. Psikoloğa sevk edin.
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