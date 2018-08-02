Meriç Nehri'nden AB'ye geçenlerin sayısı 10 bini aştı

Yılın ilk altı ayında akıntıyı göze alarak karşı yakaya yüzenlerin 10 bini aştığı açıklandı.2018 yılının ilk altı ayında Türkiye'den Yunanistan'a ve böylece AB'ye ulaşan sığınmacıların sayısının 10 bini geçtiği açıklandı. AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması sonrasında sığınmacı sayısı azalırken, son birkaç yıldır Meriç Nehri rotasının kullanıldığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden çok kısa bir sürede ulaşılabildiği ancak akıntı nedeniyle de birçok kişinin boğularak hayatını kaybettikleri belirtildi.

Yapılan açıklamada 2017 yılında Meriç rotasından bin 500 sığınmacının AB'ye ulaştığının tahmin edildiği belirtildi. Bu rota Türkiye'de 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında Avrupa'ya geçmeye çalışan Türkler tarafından da kullanılıyor.

AB'ye mülteci akınının başladığı 2015 yılında, Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçen sığınmacıların sayısı yaklaşık bir milyona ulaşmıştı. En fazla Suriyeliler tarafından kullanılan rotalar, 2016 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında kapatılmıştı. Geçen yıldan beri ise eski bir kaçakçılık rotası olan Meriç Nehri rotasının kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Avrupa Birliği'ne ulaşan sığınmacıların büyük bölümü Kuzey Afrika ülkelerinden Akdeniz üzerinden geliyor. 2018 yılının ilk altı ayında Akdeniz üzerinden AB'ye ulaşan sığınmacılarının sayısının da 50 bini bulduğu bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgiye göre bu yılın ilk altı ayında Akdeniz'de en az bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

DW,Reuters/GA,ÖA

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