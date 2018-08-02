HABER

Meriç Nehri'nden AB'ye geçenlerin sayısı 10 bini aştı

02.08.2018 21:22 | Son Güncelleme

Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması sonrası sığınmacılar Meriç Nehri rotasını kullanarak Yunanistan'a geçiyor.

Meriç Nehri'nden AB'ye geçenlerin sayısı 10 bini aştı

Yılın ilk altı ayında akıntıyı göze alarak karşı yakaya yüzenlerin 10 bini aştığı açıklandı.2018 yılının ilk altı ayında Türkiye'den Yunanistan'a ve böylece AB'ye ulaşan sığınmacıların sayısının 10 bini geçtiği açıklandı. AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması sonrasında sığınmacı sayısı azalırken, son birkaç yıldır Meriç Nehri rotasının kullanıldığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden çok kısa bir sürede ulaşılabildiği ancak akıntı nedeniyle de birçok kişinin boğularak hayatını kaybettikleri belirtildi.

Yapılan açıklamada 2017 yılında Meriç rotasından bin 500 sığınmacının AB'ye ulaştığının tahmin edildiği belirtildi. Bu rota Türkiye'de 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında Avrupa'ya geçmeye çalışan Türkler tarafından da kullanılıyor.

AB'ye mülteci akınının başladığı 2015 yılında, Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçen sığınmacıların sayısı yaklaşık bir milyona ulaşmıştı. En fazla Suriyeliler tarafından kullanılan rotalar, 2016 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında kapatılmıştı. Geçen yıldan beri ise eski bir kaçakçılık rotası olan Meriç Nehri rotasının kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Avrupa Birliği'ne ulaşan sığınmacıların büyük bölümü Kuzey Afrika ülkelerinden Akdeniz üzerinden geliyor. 2018 yılının ilk altı ayında Akdeniz üzerinden AB'ye ulaşan sığınmacılarının sayısının da 50 bini bulduğu bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgiye göre bu yılın ilk altı ayında Akdeniz'de en az bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

DW,Reuters/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
İngiltere'de Sinir Gazı Soruşturmasında Çöp Kutuları İnceleniyorİngiltere'de Sinir Gazı Soruşturmasında Çöp Kutuları İnceleniyor
İran'da Protestolarİran'da Protestolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı

12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı

İtalyan milyarder ve playboy Vacchi'nin dansı sosyal medyayı yıktı

İtalyan milyarder ve playboy Vacchi'nin dansı sosyal medyayı yıktı

Ameliyatın ardından babası kızına öyle bir şaka yaptı ki...

Ameliyatın ardından babası kızına öyle bir şaka yaptı ki...

AKP'nin Meclis'te reddettiği araştırma önergeleri

AKP'nin Meclis'te reddettiği araştırma önergeleri

Bu iddia Orta Doğu'da deprem yaratır: Arabistan ve BAE'nin Katar'ı işgal planı!

Bu iddia Orta Doğu'da deprem yaratır: Arabistan ve BAE'nin Katar'ı işgal planı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.