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Meriç'te yeni askeri düzenleme

10.03.2018 14:26 | Son Güncelleme

İki Yunan askerinin Türkiye'de tutuklanmasından sonra, Yunanistan Savunma Bakanlığı Meriç sınır bölgesinde yeni askeri düzenlemelere geçti. Öte yandan sınırın Yunanistan tarafında bölgede izinsiz bulundukları söylenen iki Alman gazeteci gözaltına alındı.

Meriç'te yeni askeri düzenleme

İki Yunan askerinin Türkiye'de tutuklanmasından sonra, Yunanistan Savunma Bakanlığı Meriç sınır bölgesinde yeni askeri düzenlemelere geçti.

Yunan sınır komutanlıklarına verilen yeni bir talimata göre, Meriç Nehri sınırı boyunca devriye gezen Yunan asker sayısı 2 den 7'ye çıkarıldı.

Aynı talimata göre, olası benzeri olaylara karşı gösterilecek tepkilerde yeni taktikler uygulanacak.

Uygulanacak yeni taktikler konusunda herhangi bir ayrıntı vermeyen Yunanistan Savunma Bakanlığı ayrıca Yunan deniz kuvvetlerine 4 firkateynin daha satın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Tutuklanan iki Yunan askerinin aileleri 5 Mart'ta Edirne Adliyesi'ne gitti

Öte yandan milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Edirne'de tutuklu bulunan ve mahkeme önüne çıkmayı bekleyen iki Yunan askerinin Türkiye'de "rehine" statüsünde bulunduğunu iddia etmesi, ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP) kadar iktidar partisi SYRİZA milletvekilleri arasında da eleştiri konusu oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise Alman basınına yaptığı açıklamada, yakalanan iki Yunan askerinin Türk topraklarına "kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı geçtikleri" sorusuna, soruşturmayı sürdüren Türk yargısının karar vereceğini söylemesi, Yunan basınında ön plana çıkarıldı.

Sınırda iki Alman gazeteci gözaltına alındı

Bu arada Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında kalan sınır bölgesinde, kendilerini Alman ARD Televizyonu muhabirleri olarak tanıtan iki Alman vatandaşı, askeri sınır bölgesine izinsiz giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Söz konusu kişiler sınır kenti Orestiada karakoluna sevk edildiler.

Yunan polisi yaptığı açıklamada 33 ve 31 yaşında olan bu iki gazetecinin verdikleri ifadede sınır bölgesinde kaçak göçmenlerle ilgili çekim yaptıklarını söylediklerini aktardı.

Gazetecilerin çekim izni olmadan bölgede bulundukları belirtildi.

Yunanistan-Türkiye sınırının bir kısmını oluşturan Meriç Nehri, yıllardır Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin kullandığı bir geçiş noktası. Göçmenlerin pek çoğu nehri aşmaya çalışırken soğuktan ya da boğularak hayatını kaybediyor.

Son zamanlarda, göçmenlerin yasa dışı bir şekilde geri Türkiye'ye gönderildiğine ilişkin haberler geliyor, ancak Yunan makamları bu iddiaları reddediyor.

Geçen hafta aynı bölgede Türkiye'ye geçen iki Yunan askeri tutuklanmıştı. Yunan askerleri kötü hava koşulları nedeniyle yanlışlıkla sınırı geçtiklerini söylemişlerdi.

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