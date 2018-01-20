Merkel AB ile Erdoğan'ı buluşturma planından memnun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov ile bugün başkent Sofya'da biraraya geldi. Merkel Borisov ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye atfen "Mevcut sorunları çözebilmek için komşularımızla düzgün bir ilişkiye ihtiyacımız var" dedi. Merkel sözlerini "Bu nedenle Bulgaristan Başbakanı'nın mevcut sorunlar hakkında açıklıkla konuşmak üzere AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun başkanları ile Türk Cumhurbaşkanı'nın biraraya getirme girişimini memnuniyetle karşılıyorum" şeklinde sürdürdü. Merkel, Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılması planlanan bu zirveyi diyalog açısından olumlu bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

AB Konseyi Başkanlığını Bulgaristan'ın üstlenmesinin ardından, Sofya'dan Türkiye'yi destekleyici açıklamalar gelmişti. Bulgaristan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin AB için önemli bir partner olduğunu ve AB-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesi için çalıştıklarını açıklamıştı.

Zirve basına yansımıştı

Die Welt gazetesi Brüksel'deki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB'nin önde gelen temsilcilerinin Mart ayı sonunda biraraya gelmesinin planlandığını belirtmişti. Ancak AB yetkilileri, gazetede geçen Perşembe günü yayımlanan haberi ve böyle bir buluşmanın planlandığını doğrulamamıştı.