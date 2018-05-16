Merkel: ABD ile ilişkiler önemini koruyacak

Merkel anlaşmazlıklara rağmen ABD ile ilişkilerin büyük önem taşıdığını dile getirdi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilen ABD'yi yeniden eleştirirken aynı zamanda Atlantik aşırı ilişkilerin önemine de işaret etti. Federal Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Merkel "Şu günlerde içinde bulunduğumuz bütün güçlüklere rağmen Atlantik aşırı ilişkiler şimdi olduğu gibi ileride de büyük önem taşıyacaktır”, dedi.

İran'ın atom bombası geliştirmesini önlemek için imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesi Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki ittifakın değerinin sorgulanmasına yol açmıştı. Almanya'nın NATO ve Avrupa Birliği üyesi olmasının önemine dikkat çeken Başbakan Merkel "Bir ülke güvenliğini kesin olarak tek başına garanti altına alamaz” dedi.

Angela Merkel nükleer anlaşmanın "ideal" olmadığını ancak İran'ın anlaşmanın şartlarına uyduğunu söyledi. "Tahran yönetiminin roket geliştirme programının ve Ortadoğu'daki anlaşmazlıklarda takındığı tavrın harekete geçilmesini gerektirdiği hususunda ABD Başkanı Donald Trump ile hemfikir olduğunu" belirten Merkel ancak bu konuların nükleer anlaşmadan çekilmeden ve mevcut anlaşma temelinde ele alınmasının doğru olacağını dile getirdi.