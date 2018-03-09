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Merkel ABD'nin ek vergi kararından endişeli

09.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Merkel ABD'nin ek vergi kararından endişeli

Merkel taraflara diyalog çağrısında bulundu.ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük tarifesi uygulanmasıyla ilgili düzenlemeyi imzalamasına Almanya'dan tepki geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Münih'te bugün Alman ekonomisinin önde gelen kuruluşlarının temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını değerlendirdi.

Merkel, AB Komisyonu'nun ABD'nin ek vergi kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıması, ancak aynı zamanda da diyalog arayışında olmasını desteklediğini belirtti. Merkel, "Görüşme kanalının sürdürüleceğine inanıyorum" dedi.

Çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirilmesini "İyi değil" şeklinde nitelendiren Merkel, bu durumun sadece bir ülkenin ekonomisini değil, herkesi olumsuz biçimde etkileyeceğini vurguladı. Almanya Başbakanı, "Böyle bir yarışta hiç kimse kazanmaz. Bu nedenle önceden olduğu gibi şimdi de çok bilinçli olarak görüşme arayışındayız" şeklinde konuştu.

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemeyi dün imzalamıştı. Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum işçileri eşliğinde konuşan Başkan, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçladı.

Kanada ve Meksika düzenlemeden şimdilik muaf tutulurken Washington'ın bu ülkeler dışındaki ticaret ortakları bundan sonra ABD'ye yapacakları çelik ihtacatlarında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacak.

Yeni düzenleme 15 gün içerisinde yürürlüğe girecek.

AFP, dpa/ HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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