Merkel ABD'nin ek vergi kararından endişeli

Merkel taraflara diyalog çağrısında bulundu.ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük tarifesi uygulanmasıyla ilgili düzenlemeyi imzalamasına Almanya'dan tepki geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Münih'te bugün Alman ekonomisinin önde gelen kuruluşlarının temsilcileri ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını değerlendirdi.
Merkel, AB Komisyonu'nun ABD'nin ek vergi kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıması, ancak aynı zamanda da diyalog arayışında olmasını desteklediğini belirtti. Merkel, "Görüşme kanalının sürdürüleceğine inanıyorum" dedi.
Çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirilmesini "İyi değil" şeklinde nitelendiren Merkel, bu durumun sadece bir ülkenin ekonomisini değil, herkesi olumsuz biçimde etkileyeceğini vurguladı. Almanya Başbakanı, "Böyle bir yarışta hiç kimse kazanmaz. Bu nedenle önceden olduğu gibi şimdi de çok bilinçli olarak görüşme arayışındayız" şeklinde konuştu.
Trump, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemeyi dün imzalamıştı. Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum işçileri eşliğinde konuşan Başkan, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçladı.
Kanada ve Meksika düzenlemeden şimdilik muaf tutulurken Washington'ın bu ülkeler dışındaki ticaret ortakları bundan sonra ABD'ye yapacakları çelik ihtacatlarında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacak.
Yeni düzenleme 15 gün içerisinde yürürlüğe girecek.
AFP, dpa/ HT, HS
© Deutsche Welle Türkçe
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum