Merkel ABD’ye Geliyor

Çin’le karşılıklı “gümrük vergisi savaşı” içindeki Başkan Trump’ın, Avrupa’dan çelik ihracatına gümrük vergisini sadece kısa bir süreliğine ertelemesi Berlin’i memnun etmedi. Trump’ın gümrük vergisinden en çok zarar görecek ülkelerin başında ekonomisi ihracata dayalı olan Almanya geliyor. Almanya’nın ABD’ye 2016’da ihracatı 106,9 milyar Euro, ABD’den ithalatı ise bunun yarısı, 57,9 milyar Euro olmuştu.

Başkan Trump, ithal çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış, Alman Federal Maliye Bakanı Peter Altmeier ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross arasında yapılan bir zirve neticesinde, Avrupa Birliği’ne 1 Mayıs tarihine kadar muafiyet tanınacağı duyurulmuştu.

Alman basınında konuyla ilgili çıkan haberler Merkel’e yakın kaynaklar tarafından da doğrulanırken, Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan, ziyaretin resmi programının bir hafta öncesinden açıklanacağı duyuruldu.

Trump’ın erteleme kararı bu nedenle “günü kurtaran geçici bir zafer” olarak yorumlandı ve süresiz muafiyet isteği Merkel tarafından yenilendi. Başbakan Merkel ve konuyla ilgili bakanlar geçen günlerde yaptıkları açıklamalarda, AB ile ABD arasında yaşanabilecek bir “ticaret savaşı” konusunda Washington'u uyararak, böyle bir krizin her iki tarafın vatandaşlarının çıkarına olmadığını öne sürdüler.

Alman medyasında, muafiyet süresinin bitmesine kısa bir süre kala yapılacak ziyaretle ilgili yorumlarda, Merkel’in Trump’ı AB'yi vergilerden sürekli muaf tutması yönünde ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor; ancak aynı zamanda iki liderin geçen yılki görüşmelerinin başarılı sonuçlanmadığı da anımsatılıyor.

Trump göreve başladıktan sonra ilk iş olarak ABD ile Avrupa Birliği arasında yürürlüğe girmesi planlanan ve Merkel’in ısrarla istediği Transatlantik Serbest Ticaret ve Yatırım Anlaşması’nı (TTIP) iptal etmiş ve Almanya’yı "Ticaret açığımız var, bir de NATO'ya ödemeleri gereken parayı vermiyorlar. ABD için çok kötü, bu değişecek" şeklinde eleştirmişti. Merkel ise ABD Başkanı’na atıfta bulunurak, "Başka ülkelere güvenilebilecek zamanların geride kaldığı" ve "Avrupa'nın kaderini eline alması gerektiği" ifadelerini kullanmıştı. Trump ile Merkel'in geçen yıl Mart ayında Beyaz Saray'daki ilk görüşmelerine ise, Trump’ın Merkel'in elini sıkmaması damga vurmuştu.

Donald Trump ile Angela Merkel arasındaki yeni zirvede, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesinin ardından Rusya'ya karşı alınan tedbirler,İngiltere’nin Brexit kararı ile AB’den çıkması ile oluşacak durum, Kuzey Kore ve Suriye gibi uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.