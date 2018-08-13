Merkel: Almanya müreffeh bir Türkiye görmek istiyor

Merkel Merkez Bankası'nın bağımsızlığının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Merkel, Berlin'de Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Türk ekonomisindeki son gelişmelere dair bir soruya yanıt verdi.
Almanya'nın ekonomik olarak müreffeh bir Türkiye görmek istediğini belirten Merkel, "Ancak Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayan tedbirler alınmalıdır. Bu konuları yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatımız olacak. Avrupa Birliği'nin çevresinde ekonomik istikrarın olması yararımızadır ve herkesin buna katkı yapması gerekir" diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştirmesi planlanıyor.
Merkel'den önce Almanya Hükümet Sözcüsü Steffan Seibert de Türkiye'deki ekonomik gelişmelere dair bir açıklama yapmış, "Pek tabii ki istikrarlı bir Türkiye ekonomisi Almanya'nın da çıkarınadır" demişti. Seibert, Almanya hükümetinin Türk ekonomisindeki gelişmeleri takip ettiğini de ifade etmişti.
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, ABD'nin Çin ve Türkiye'ye ek gümrük vergisi uygulamasını eleştirmiş, "Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor hem de yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor" demişti.
Türkiye Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden Alman Bakana sözlerinden ötürü teşekkür etmişti.
Albayrak, "Altmaier'i açıklamasından dolayı takdir ettiğini belirterek, iyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçilerin, Türk halkının Almanya ve AB ile olan ilişkilere duydukları güveni güçlendireceğini" belirtti.
DW,rtr/GY,BK
© Deutsche Welle Türkçe
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