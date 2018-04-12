Merkel: ‘Almanya Olası Suriye Harekatına Katılmayacak’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye askeri operasyon tehdidi ve bu açıklamaya yönelik tepkiler Berlin’de bir numaralı konu. Suriye'deki kimyasal saldırı iddiaları ve Başkan Trump ile Rusya arasındaki güç denemesini konu alan yorumlarda, olası bir saldırının vahim sonuçlara yol açabileceği belirtilirken, Almanya ve diğer AB ülkelerinin Suriye krizinde ortak tutum belirleyememiş olması da eleştiriliyor.
Bu arada Başbakan Angela Merkel, Almanya’nın Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata katılmayacağını açıkladı. Berlin'de Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Merkel, "Almanya olası askeri operasyonlarda yer almayacak ancak kimyasal silah kullanımının kabul edilemeyeceği sinyalini vermek için de her türlü girişimi destekleyecek" şeklinde konuştu.
Başkan Trump’ın Suriye’ye saldırı konusunda bir kesin kararı olmadığını ifade eden Merkel, Batılı ülkelerin Esad’a karşı ortak tutumları olduğunu belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye konusunda konuştuğunu ve yakın temas halinde kalacaklarını vurguladı. Merkel Salı günü yaptığı açıklamada da Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığından "şüphesi olmadığını" söylemiş, dün ise Doğu Guta'daki muhtemel kimyasal saldırı konusunda, "Suriye rejimine işaret eden ciddi ipuçları var. Bu temelde daha sonra değerlendirmeler yapılacaktır" demişti.
Öte yandan Federal Hükümet’in Suriye’ye olası bir operasyon konusunda pasif kalması Berlin’de tartışılan diğer konu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter, Almanya’nın AB’nin en güçlü ülkesi olarak insiyatif almasını isteyerek, "Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere ile ortak çalışmalı, bu ülkelerin onayladığı stratejik ortak hedefe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Yeşiller adına bir açıklama yapan Avrupa politikaları sözcüsü Fransizka Brantner, "Savaş ve şiddet yerine, aklıselimin geçmesi için Avrupa olarak bir an önce girişimde bulunmamız gerekiyor" dedi. Brantner, Suriye’nin bombalanması yerine, "kimyasal silah kullanımından sorumlu yüksek rütbeli askerleri devre dışı bırakabilecek girişimler olabilir" şeklinde görüş belirtti.
Bu arada yapılan bir kamuoyu araştırmasıne göre, Almanların yüzde 41’i Suriye’ye askeri operasyona "kesinlikle karşı" çıkarken, görüşü sorulanların yüzde 42’si Birleşmiş Milletler’den karar çıkması durumunda olası bir operasyona onay verdi. Ankete katılanların yüzde 12’si ise "Suriye’ye her ihtimalde askeri operasyon düzenlenmeli" şeklinde fikir belirtti.
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