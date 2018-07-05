Merkel Amerikan Araçlarına Vergiyi Düşürmeye Hazır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin Amerikan araçlarına yönelik gümrük vergisini azaltmayı destekleyeceğini kaydetti.

Merkel, bununla birlikte böyle bir adımın Avrupa Birliği’nin Amerika dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlar için de uygulanması gerektiğini aksi durumda bunun Dünya Ticaret Örgütü kurullarıyla uyumlu olmayacağını belirtti.

Merkel, “Ne zaman vergileri müzakere etmek istesek, örneğin araçlarda, ortak bir Avrupa duruşuna ihtiyacımız var ve hala bunun için çalışıyoruz” dedi.

Almanya Başbakanı, “Vergileri indirme müzakerelerini desteklemeye hazırım ama bunu sadece Amerika’yla yapmayacağız” ifadesini kullandı.

Merkel’in konuyla ilgili açıklaması Amerika’nın Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in Alman otomobil firmaları temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Grenell, Berlin’de BMW, Daimler ve Volkswagen’in temsilcilerine Avrupa Birliği’nin Amerikan araçlarına yönelik gümrük vergilerini kaldırması karşılığında Washington’un Avrupa araçlarına yönelik gümrük vergisi tehdidinden geri adım atacağını belirtmişti.