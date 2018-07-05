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Merkel Amerikan Araçlarına Vergiyi Düşürmeye Hazır

05.07.2018 19:44 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin Amerikan araçlarına yönelik gümrük vergisini azaltmayı destekleyeceğini kaydetti

Merkel Amerikan Araçlarına Vergiyi Düşürmeye Hazır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin Amerikan araçlarına yönelik gümrük vergisini azaltmayı destekleyeceğini kaydetti.

Merkel, bununla birlikte böyle bir adımın Avrupa Birliği’nin Amerika dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlar için de uygulanması gerektiğini aksi durumda bunun Dünya Ticaret Örgütü kurullarıyla uyumlu olmayacağını belirtti.

Merkel, “Ne zaman vergileri müzakere etmek istesek, örneğin araçlarda, ortak bir Avrupa duruşuna ihtiyacımız var ve hala bunun için çalışıyoruz” dedi.

Almanya Başbakanı, “Vergileri indirme müzakerelerini desteklemeye hazırım ama bunu sadece Amerika’yla yapmayacağız” ifadesini kullandı.

Merkel’in konuyla ilgili açıklaması Amerika’nın Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in Alman otomobil firmaları temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Grenell, Berlin’de BMW, Daimler ve Volkswagen’in temsilcilerine Avrupa Birliği’nin Amerikan araçlarına yönelik gümrük vergilerini kaldırması karşılığında Washington’un Avrupa araçlarına yönelik gümrük vergisi tehdidinden geri adım atacağını belirtmişti.

Grenell’in önerisi, Avrupa Birliği’nin, Başkan Donald Trump’ın Amerika’nın gümrük vergisi getireceği tehditlerine karşılık olarak, 294 milyar doları bulan gümrük vergisi misillemesi tehdidinin ardından geldi.

Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili olarak Amerika Ticaret Bakanlığı’na sunduğu raporda, gümrük vergilerinin otomobil sektöründe karşılıklı olarak tedarik zincirini aksatacağı belirtiliyor.

Rapor, vergilerin Amerikan sanayi maliyetlerini muhtemelen arttıracağı, tüketici fiyatlarını yükselteceği, ihracat ve iş dünyasına zarar vereceği uyarısında da bulunuyor.

Dünya Ticaret Örgütü de son açıklamasında, ekonomik güçlerin ticari engellerinin küresel ekonomik toparlanmaya zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.

Dünya Ticaret Örgütü Başkanı Roberto Azevendo, gerilimdeki tırmanmanın bütün ülkelerdeki büyümeye ve toparlanmaya tehdit oluşturduğunu kaydetmişti.

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