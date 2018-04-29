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Merkel: 'Amerika’nın İthalat Vergilerine Karşılık Veririz'

29.04.2018 20:33 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump yönetiminin Avrupa Birliği’ni alumiyum ve çelik ithalatında yeni vergilerden muaf tutmaması halinde Fransa, İngiltere ve Almanya’nın karşılık vereceğini söyledi

Merkel: 'Amerika’nın İthalat Vergilerine Karşılık Veririz'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump yönetiminin Avrupa Birliği’ni alumiyum ve çelik ithalatında yeni vergilerden muaf tutmaması halinde Fransa, İngiltere ve Almanya’nın karşılık vereceğini söyledi.

Merkel, Washington’da Başkan Trump’la yaptığı görüşmenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May’le konuştuğunu açıkladı.

Amerika’nın Avrupa Birliği’ne karşı ticaret önlemleri almaması gerektiğini söyleyen Merkel, aksi halde karşılıklı ticari ilişkiler çerçevesinde Avrupa Birliği’nin de yanıt vereceğini kaydetti.

Merkel 28 ülkeli birliğin alabileceği önlemleri ise açıklamadı.

Avrupa Birliği’nin Amerika’nın uyguladığı gümrük vergilerinden geçici muafiyeti Salı günü sona erecek.

Vergiler üretim kapasitesi fazlasıyla piyasayı ucuz çelikle dolduran Çin’deki devlet destekli firmaları hedef alıyor.

Avrupa ülkeleri liderleri Çin’in uygulamalarından kendilerinin sorumlu tutulmaması gerektiğini söylüyor.

Macron ve Merkel’in geçen hafta Washington’a yaptıkları ziyaret muafiyetin sona erdiği tarihte bir değişiklik yapılmasını sağlayamadı.

Trump Mart ayında çeliğe yüzde 25, aluminyuma yüzde 10 vergi koymuştu. Çin’in karşılık vermesiyle piyasalara küresel ekonominin büyümesini engelleyecek ticaret savaşı kaygısı hakim olmuştu.

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