Merkel Avrupa İçin Polonya ve Fransa’ya Güveniyor

Angela Merkel dördüncü başbakanlık döneminin en önemli hedefleri arasında Avrupa Birliği’ni güçlendirmek olduğunu sürekli vurguluyor. Başbakanlık koltuğuna oturmadan "Avrupa'da yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Avrupa için yeni bir başlangıç aynı zamanda Almanya için de yeni bir başlangıç olacak" diye konuşan Merkel, AB’nin barış, özgürlük ve refah içerisinde iyi bir geleceğin en büyük garantisi olduğunu savunuyor.

‘Avrupa‘ sözcüğü yeni hükümet programında 298 kere anılırken, Merkel Brexit sonrası İngiltere’nin olmadığı bir AB yolunda Fransa ve Polonya’yla sıkı bir işbirliği arzuladığını da ifade ediyor. Bu açıdan Merkel’in göreve geldikten sonra ilk iki ziyaretini önce Paris’e, hemen sonra ise Varşova’ya gerçekleştirmesi dış politikaya yönelik önemli bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la bir araya geldikten sonra, "Avrupa Birliği’nde bir yenileşmeyi sağlamak için Almanya-Fransa’nın dinamizmi şarttır" derken, Varşova’daki temasları ise siyasi analizcilere göre pek iyi geçmedi.