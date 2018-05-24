Merkel Çin ziyaretine başladı

İki ülke arasındaki gündemde ticaret ve İran nükleer anlaşması bulunuyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel'in resmi Çin ziyareti Pekin'de Başbakan Li Keçiang ile birlikte biraraya gelmesiyle başladı.

Ticari ilişkilerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiğini açıkladığı İran ile nükleer anlaşmanın da aralarında bulunduğu diplomatik ihtilafların gündeme geleceği iki günlük ziyarette Almanya Başbakanı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşecek.

İş dünyasından küçük bir grubun eşlik ettiği Merkel'in ayrıca bir dizi ticari anlaşma imzalaması bekleniyor.

Pekin'de Çin Ulusal Halk Kongresi'nin bulunduğu Büyük Halk Salonu'nda Merkel ile temaslarının ardından gazetecilere konuşan Çin Başbakanı Li, her iki ülkenin küresel serbest ticareti sürdürmede kararlı olduğunu ve aralarında işbirliği için büyük fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Merkel de Pekin'in finans sektörünü dış yatırımcılara açma kararından memnuniyetini dile getirdi ve Çin'de ortak girişimde bulunmak isteyen Alman şirketlerinde Çinli yatırımcı payının düşürülmesini olumlu karşıladığını belirtti.