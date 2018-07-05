Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Federal Meclisteki (Bundestag) bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi zirvesinde konuştuklarına değinerek, "Sonunda, aslında Türkiye'ye değil de Türkiye'nin kabul ettiği 3 milyon 900 bin sığınmacıya yarayacak ikinci 3 milyar avroluk mali yardım konusunda konuştuk. Bu ikinci yardımı da kabul ettik. Türkiye eleştirilebilir ancak Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için yaptıkları çok büyük bir katkı ve takdiri hak ediyor." dedi.

"GÖÇ SORUNU ÇÖZÜME ULAŞTIRILMALI"

Almanya'nın ve tüm Avrupa'nın geleceği için göç sorununun uluslararası hukuka uygun olarak, dayanışma içinde ve gerçekçi planlarla çözüme ulaştırılması gerektiğini belirten Merkel, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dış sınırlarının korunmasının önemli olduğunu, bu konuda ağırlıklı olarak Avusturya ve Yunanistan'la görüşmeler yaptıklarını, İtalya için de özellikle Afrika ülkeleri ile sağlanacak anlaşmaların ve bu ülkelere yapılacak yardımların önemli olduğunu söyledi.

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