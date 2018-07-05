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Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel Macar mevkidaşı Viktor Orban'la yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye'nin göçmenlere karşı tutumundan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Federal Meclisteki (Bundestag) bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi zirvesinde konuştuklarına değinerek, "Sonunda, aslında Türkiye'ye değil de Türkiye'nin kabul ettiği 3 milyon 900 bin sığınmacıya yarayacak ikinci 3 milyar avroluk mali yardım konusunda konuştuk. Bu ikinci yardımı da kabul ettik. Türkiye eleştirilebilir ancak Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için yaptıkları çok büyük bir katkı ve takdiri hak ediyor." dedi.

"GÖÇ SORUNU ÇÖZÜME ULAŞTIRILMALI"

Almanya'nın ve tüm Avrupa'nın geleceği için göç sorununun uluslararası hukuka uygun olarak, dayanışma içinde ve gerçekçi planlarla çözüme ulaştırılması gerektiğini belirten Merkel, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dış sınırlarının korunmasının önemli olduğunu, bu konuda ağırlıklı olarak Avusturya ve Yunanistan'la görüşmeler yaptıklarını, İtalya için de özellikle Afrika ülkeleri ile sağlanacak anlaşmaların ve bu ülkelere yapılacak yardımların önemli olduğunu söyledi.

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TÜRKİYE TAKDİRİ HAK EDİYOR

ABD'nin, Almanya'dan, NATO bünyesinde savunma harcamalarını artırmasını istediğini hatırlatan Merkel, savunma harcamalarını artırma kararı almış olmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu, harcamaları daha da artıracaklarını ve Almanya'nın, NATO'nun güvenilir bir ortağı olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Merkel ayrıca sığınmacılar konusunda ihtilafa düştüğü Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in hazırlamış olduğu master plana bakacaklarını ve sığınmacılarla ilgili işlemleri daha etkili ve hızlı hale getirmenin yollarını arayacaklarını sözlerine ekledi.

AA

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