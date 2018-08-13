Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ve ABD arasındaki kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD-Türkiye arasında yaşanan krizde Türkiye'nin yanında olduğunu belli eden peş peşe açıklamalarda bulunan Almanya'da bugün Merkel konuştu.

Merkel, “Türkiye’de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değildir” açıklamasını yaparken, Türkiye’de merkez bankasının bağımsız olmasının önemli olduğunu duyurdu.

Merkel, Almanya’nın Türkiye’de ekonomik refah olmasını istediğini de dile getirdi. Berlin’de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Merkel, “Bağımsız bir merkez bankası için her şey yapılmalı” ifadesini kullandı.



