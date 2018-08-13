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Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel ABD'nin Türkiye'ye yönelik ek vergi kararını eleştirdi.

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ve ABD arasındaki kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD-Türkiye arasında yaşanan krizde Türkiye'nin yanında olduğunu belli eden peş peşe açıklamalarda bulunan Almanya'da bugün Merkel konuştu.

Merkel, “Türkiye’de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değildir” açıklamasını yaparken, Türkiye’de merkez bankasının bağımsız olmasının önemli olduğunu duyurdu.

Merkel, Almanya’nın Türkiye’de ekonomik refah olmasını istediğini de dile getirdi. Berlin’de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Merkel, “Bağımsız bir merkez bankası için her şey yapılmalı” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD merkel Almanya Ek vergi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
HERKES DOLARINI BOZDURSUN, ÖZELLİKLE ÇOK ZENGİN OLANLAR.. VATANLARINI SEVİYORLARSA..
Emine hanım duymasın Şaka bı yana helal olsun Reis in arkasındayiz dik dur egilme
çok detaylı bi açıklama olmuş maşallah
ne oldu merkele nazi demıyormuydunuz o kadar hakaretten sonra turkıyeye neden yardım etsın
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