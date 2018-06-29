Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı kabul eden Türkiye'ye vadetmiş oldukları ikinci 3 milyar avroyu vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

ÖDEME 'PROJE BAZINDA' YAPILACAK



Merkel, Avrupa Konseyi zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili projeleri desteklemek amacıyla ikinci kez 3 milyar avro vereceklerini belirterek, "Türkiye-AB anlaşmasını tüm yönleriyle uygulamak istiyoruz. En nihayet burada verilen önemli bir sinyal, Türkiye'ye ikinci 3 milyar avroyu gönderme kararı almamız, elbette projelere bağlı olarak. Sığınmacıların bakımı için ve Türkiye bu konuda olağan üstü işler yapıyor." seklinde konuştu.

"DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM"



Genel olarak Avrupa ülkelerine yönelik göç sorunuyla ilgili olarak bir uzlaşıya vardıklarını ifade eden Merkel, AB üyesi ülkelerin görüş farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda bunun doğru yönde atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Aldıkları kararlar doğrultusunda Almanya-Avusturya sınırında durdurulan sığınmacıların, daha önce Yunanistan ya da İspanya'da kayıt altına alınmış olmaları durumunda bu insanların bu ülkelere gönderileceklerini belirten Merkel, bunun karşılığında da bu ülkelere yardım edileceğini söyledi.