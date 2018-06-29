HABER

Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 20:42 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderler zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'ye 3 milyar euro gönderme kararının önemli bir sinyal olduğunu söyledi ve Türkiye'nin sığınmacı politikasından övgüyle bahsetti. Merkel ödeme ile ilgili olarak "Türkiye'ye ikinci 3 milyar avroyu gönderme kararı almamız, elbette projelere bağlı olarak." ifadesini de kullanarak ödemelerin 'proje bazında' yapılacağını vurgulamayı unutmadı.

Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, milyonlarca Suriyeli sığınmacıyı kabul eden Türkiye'ye vadetmiş oldukları ikinci 3 milyar avroyu vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

ÖDEME 'PROJE BAZINDA' YAPILACAK

Merkel, Avrupa Konseyi zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili projeleri desteklemek amacıyla ikinci kez 3 milyar avro vereceklerini belirterek, "Türkiye-AB anlaşmasını tüm yönleriyle uygulamak istiyoruz. En nihayet burada verilen önemli bir sinyal, Türkiye'ye ikinci 3 milyar avroyu gönderme kararı almamız, elbette projelere bağlı olarak. Sığınmacıların bakımı için ve Türkiye bu konuda olağan üstü işler yapıyor." seklinde konuştu.

"DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM"

Genel olarak Avrupa ülkelerine yönelik göç sorunuyla ilgili olarak bir uzlaşıya vardıklarını ifade eden Merkel, AB üyesi ülkelerin görüş farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda bunun doğru yönde atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Aldıkları kararlar doğrultusunda Almanya-Avusturya sınırında durdurulan sığınmacıların, daha önce Yunanistan ya da İspanya'da kayıt altına alınmış olmaları durumunda bu insanların bu ülkelere gönderileceklerini belirten Merkel, bunun karşılığında da bu ülkelere yardım edileceğini söyledi.

"TÜM AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ BİR SINAV"

Benzer anlaşmaların Almanya'nın komşu ülkeleriyle de yapılacağını ifade eden Merkel, "Göç konusu sadece tek tek her bir üye ülke için değil, tüm Avrupa için önemli bir sınav." dedi.

Libya sahilleri açıklarında insan kaçakçılarına karşı mücadele amacıyla yürütülen Sofia misyonunu desteklemeyi sürdüreceklerini ve Afrika ülkelerine yardım amacıyla oluşturulan fona da 500 milyon avro daha fazla vereceklerini belirten Merkel, sığınmacıların geldikleri ülkelerdeki sorunları da ele alacaklarını, bu bağlamda Libya ve Fas'ı da daha yoğun şekilde destekleyeceklerini ifade etti.

Yaşa dışı göçün önlenmesi için daha fazla yatırım yapacaklarını ifade eden Merkel, ortak bir sığınmacı sisteminin oluşturulabilmesi için henüz yapılacak çok iş olduğunu ancak sağlam bir çerçeve anlaşmasına varıldığını kaydetti. (AA)

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
AB Mülteci Konusunda Uzlaştı: Türkiye’ye Yardım Ne Zaman?AB Mülteci Konusunda Uzlaştı: Türkiye’ye Yardım Ne Zaman?
Merkel: Türkiye'ye proje bazında ödeme yapılacakMerkel: Türkiye'ye proje bazında ödeme yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brüksel AB Suriyeliler Angela Merkel sığınmacı politikası

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

İlginizi Çekebilir

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okuyucu Yorumları 3 yorum
avrupanın vidanjörü olduk hamd olsun
sağol merkel cim
paranızda sizin olsun aklinizda bölücü varliklar
Diğer Haberler
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.