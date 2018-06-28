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Merkel: Göç AB'nin kaderini belirleyebilir

28.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel göçün Avrupa'nın geleceğini belirleyebilecek konulardan biri olduğunu söyledi.

Merkel: Göç AB'nin kaderini belirleyebilir

Mülteci politikası bugün başlayacak AB zirvesinin de ana gündem maddesi.Almanya Başbakanı Angela Merkel göçün Avrupa'nın geleceğini belirleyebilecek konulardan biri olduğunu söyledi. Brüksel'de Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının sığınmacı konusunu görüşmek üzere bir araya geleceği zirve öncesinde Federal Meclis'te bir hükümet açıklaması yapan Merkel, AB'nin önünde birçok ödevin olduğunu, ancak göçün Avrupa için belirleyici olabileceğini vurguladı. Merkel, ya sorunu "Afrika ve başka yerlerdeki insanların, bizim değerlerimiz doğrultusunda hareket ettiğimize inanmalarını sağlayacak" şekilde çözeceklerini, ya da "kimsenin artık Avrupa'nın değer sistemine inanmayacağını" belirtti.

Brüksel'deki iki günlük liderler zirvesinde, birliğin gelecekte izleyeceği mülteci politikası masaya yatırılacak. Avrupa Birliği içindeki mülteciler hakkında izlenecek politikalar ve başta Afrikalı ülkeler olmak üzere üçüncü ülkeler ile ilişkiler gündem maddelerini oluşturuyor

1 Temmuz 2018'de AB dönem başkanlığını devralmaya hazırlanan Avusturya, sığınmacıların Kuzey Afrika ve AB üyesi olmayan Balkan ülkelerinde özel merkezlerde toplanıp, dosyalarının orada incelenmesini savunuyor. İnsan hakları savunucuları da bu tür merkezlerin sorunu çözmeyeceğini, göçmenleri daha tehlikeli yollara sürükleyeceğini ve insan kaçakçılığı mafyasını güçlendireceğini söylüyor.

Ara çözüm arayışında olan Fransa ve İspanya ise bu tür merkezlerin AB topraklarında açılmasını öneriyor. Ancak merkezlerin hangi AB kentlerinde açılacağı konusunda görüş birliği bulunmuyor.

Almanya Başbakanı Merkel, sığınmacı meselesi nedeniyle iç politikada zorlu günler geçiriyor. Koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) lideri ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Brüksel'deki zirveden tatmin edici sonuçlar çıkmadığı takdirde, belli sığınmacı gruplarını sınırdan çevirmeye hazırlanıyor.

Merkel zirve öncesi Federal Meclis'te yaptığı hükümet açıklamasında Afrika ile ilişkilere de değindi ve "Afrika ülkelerinin de yararına olacak anlaşmaların" yapılması gerektiğini kaydetti. Örnek olarak, üniversitelerde eğitim hakkı ve iş imkanlarını sayan Merkel, bunun yanı sıra AB sınırlarının korunmasının da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Merkel konuşmasında ayrıca mültecilerin AB içindeki göçünün de daha iyi denetlenip yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. AB topraklarına ayak basan mülteciler daha sonra kendi çabalarıyla başka ülkelere gitmeye çalışıyor. Almanya ise en fazla tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Başbakan Merkel, mültecilerin AB topraklarına ilk ayak bastıkları ülkelerin de bu sorunla yalnız başlarına bırakılmamaları gerektiğini söyledi.

DW/epd,AÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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