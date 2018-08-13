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Merkel Haftasonu Putin’le Görüşüyor

13.08.2018 19:25 | Son Güncelleme

Merkel ve Putin’in bu hafta sonu yapacakları görüşmede, Suriye krizi, Ukrayna’nın doğusundaki durum ve ikili ilişkileri ilgilendiren konu başlıklarını da ele almaları bekleniyor

Merkel Haftasonu Putin’le Görüşüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel bu haftasonu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya geliyor. Merkel’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki liderin gündeminde tartışmalı Baltık Denizi Doğalgaz Boruhattı projesi dahil olmak üzere pek çok konu başlığı olacak. Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert iki liderin Cumartesi günü Alman hükümetinin başkent Berlin’in dışında bulunan konuk evinde biraraya geleceğini açıkladı.

Kuzey Akımı 2 projesiyle, Almanya ve Rusya arasında varolan doğrudan hatta ekleme yapılacak ve bu sayede Rusya’nın Almanya’nın doğusundaki ülkeleri baypas ederek Orta Avrupa’ya gönderebileceği doğalgaz miktarı artmış olacak. Doğu Avrupa ülkeleri ve Amerika ise bu boru hattı projesine karşı çıkıyor.

Alman hükümeti sözcüsü Seibert, “Almanya’nın pozisyonu Rus gazı konusunda Ukrayna’nın transit ülke olarak konumunu muhafaza etmesinden yana” açıklamasını yaptı.

Merkel ve Putin’in bu hafta sonu yapacakları görüşmede, Suriye krizi, Ukrayna’nın doğusundaki durum ve ikili ilişkileri ilgilendiren konu başlıklarını da ele almaları bekleniyor.

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