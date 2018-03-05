Merkel: Hızla işe koyulacağız

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin Hristiyan Birlik partileriyle koalisyona yeşil ışık yakmasının ardından Başbakan Angela Merkel kurulacak koalisyonla ilgili açıklama yaptı.

SPD tabanının yeniden büyük koalisyon hükümeti kurulmasını üçte ikilik oy çoğunluğuyla onaylamasından memnuniyet duyduğunu açıklayan Başbakan Merkel, hükümetin bir an önce göreve başlamasının büyük önem taşıdığını söyledi. Partisinin Başkanlık Divanı toplantısı girişinde gazetecilere demeç veren Başbakan Merkel, "Seçimlerden neredeyse altı ay sonra insanlar haklı olarak birşeyler olmasını, özellikle de planların hayata geçirilmesini talep ediyor" diye konuştu.

Federal Meclis'in 14 Mart'ta kendisini başbakan seçeceğini umduğunu belirten Merkel, hükümetin Almanya'daki insanlara hizmet vermesi için bütün gücüyle çalışacağını dile getirdi.

Koalisyon anlaşmasının yapılması gereken görev ve ödevlerle dolu olduğunu ifade eden Merkel, "Önemli ödevlerimiz gelecek için istihdamı güvenceye almak ve Almanya'da halkın yaşam koşullarını birbirine yaklaştırmak" diye konuştu.