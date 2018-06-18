HABER

Merkel iki hafta zaman kazandı

18.06.2018 17:29 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel ve İçişleri Bakanı Seehofer arasındaki iltica politikası krizinde geçici bir uzlaşma sağlandı.

Merkel iki hafta zaman kazandı

Merkel, AB düzeyinde iltica politikası için Temmuz’a kadar AB ülkeleriyle müzakere yürütecek.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile yaşanan iltica politikası konusunda geçici bir uzlaşmaya vardı. Başbakan Merkel, CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile haftalardır yaşadığı iltica politikası krizini Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle çözebilmek için Haziran ayının sonuna kadar zaman kazandı. Haziran ayının sonunda AB zirvesi gerçekleşecek.

Partisinin yönetim kadrosuyla bugün yaptığı toplantı sonrasında açıklama yapan Başbakan Merkel, AB ülkeleriyle ortak bir iltica politikası güdülmesi konusunda 28-29 Haziran’da gerçekleşecek AB zirvesinde diğer üye ülkelerle görüşmeler yürüteceğini söyledi. Partisinden "kuvvetli bir müzakere yetkisi” aldığını belirten Merkel, partisi ile yaptığı toplantıda kararlaştırdıkları müzakere direktifini “tek taraflı, uzlaşmaya varılmamış ve üçüncü tarafları kaybetmek pahasına olmayan” olarak nitelendirdi.

Merkel, AB zirvesindeki görüşmelerin ardından “erişilmiş olanların ışığında, ileride yapılacaklar konusunda karar almak için” 1 Temmuz tarihinde ilk önce CDU içinde görüşeceklerini, ardından CSU ile konuşacaklarını belirtti. Merkel, bu tarihten sonra CSU'nun önerdiği sığınmacıların sınırdan reddedilmelerinin ise "otomatik” olarak başlamayacağını ifade etti.

Seehofer: 1 Temmuz'dan itibaren ret işlemi başlamalı

Ancak CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Seehofer, kendi parti yönetimiyle Münih'te yaptığı toplantı sonrasındaki açıklamasında Merkel'in AB ülkeleriyle yapacağı görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde 1 Temmuz tarihinden itibaren mültecilerin reddedilmesini istediğini söyledi.

Seehofer, Merkel’in görüşmelerinden "etkili bir çözümün” çıkmaması halinde 1 Temmuz tarihinden itibaren başka bir AB üye ülkesinde iltica başvurusu yapmış veya bu ülkede kaydı yapılmış mültecilerin reddedilmesi için gerekli talimatı vermeye hazır olduğunu belirtti. Seehofer, bu mültecilerin Almanya’ya girişlerinin reddedilmesi işlemlerinin 1 Temmuz itibariyle başlayabilmesi için gerekli hazırlıkların şimdiden başlamasını istediğini aktardı.

Seehofer, ayrıca hakkında Almanya'ya tekrar girme yasağı bulunan mültecilerin 1 Temmuz tarihini beklemeden, şimdiden reddedilmeleri gerektiğini belirtti. Seehofer, bunun senelerce değiştirilmemiş olmasını "skandal ve açıklanamayacak” bir karar olarak nitelendirdi.

Seçimlerden altı ay sonra Mart ayında CDU, kardeş partisi CSU ve Sosyal Demokratlar (SPD) arasında kurulan hükümette CDU ile CSU arasında birkaç haftadır Almanya’nın iltica politikası üzerine kriz yaşanıyor. Seehofer başka bir AB ülkesinde kayıtlı olan, sınır dışı edildikten sonra geri dönen ve belgesi olmayan sığınmacıların Almanya tarafından reddedilmesini istiyor. Başbakan Merkel ise ulusal bir çözüme karşı çıkıyor ve bu soruna AB çatısı altında bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

dpa,rtr,KNA,AFP/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Japonya'da DepremJaponya'da Deprem
Almanya’da seçime katılım arttıAlmanya’da seçime katılım arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

İlginizi Çekebilir

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu

Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den büyük skandal! 100'ün üzerinde fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'yı bastılar!

İsrail'den büyük skandal! 100'ün üzerinde fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'yı bastılar!

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Laptop yasağı dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yasağın nedeni belli oldu!

Laptop yasağı dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yasağın nedeni belli oldu!

Yunanistan'da darbe çağrısında bulunan milletvekiline gözaltı

Yunanistan'da darbe çağrısında bulunan milletvekiline gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.