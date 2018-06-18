Merkel iki hafta zaman kazandı

Merkel, AB düzeyinde iltica politikası için Temmuz’a kadar AB ülkeleriyle müzakere yürütecek.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile yaşanan iltica politikası konusunda geçici bir uzlaşmaya vardı. Başbakan Merkel, CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile haftalardır yaşadığı iltica politikası krizini Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle çözebilmek için Haziran ayının sonuna kadar zaman kazandı. Haziran ayının sonunda AB zirvesi gerçekleşecek.

Partisinin yönetim kadrosuyla bugün yaptığı toplantı sonrasında açıklama yapan Başbakan Merkel, AB ülkeleriyle ortak bir iltica politikası güdülmesi konusunda 28-29 Haziran’da gerçekleşecek AB zirvesinde diğer üye ülkelerle görüşmeler yürüteceğini söyledi. Partisinden "kuvvetli bir müzakere yetkisi” aldığını belirten Merkel, partisi ile yaptığı toplantıda kararlaştırdıkları müzakere direktifini “tek taraflı, uzlaşmaya varılmamış ve üçüncü tarafları kaybetmek pahasına olmayan” olarak nitelendirdi.