Merkel ile görüşen Putin'den Avrupa ülkelerine çağrı

Putin, Avrupalıların bu sayede mültecilerin Suriye'ye dönmelerini sağlayabileceğini söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Rus-Alman ilişkilerinin yanı sıra Suriye iç savaşı, "Kuzey Akım 2" projesi, Ukrayna sorunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasından çekilmesi konusunu da masaya yatıran liderler, görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Merkel, Alman-Rus ilişkilerinin önemini vurgulayarak "Rusya'yla iyi ilişkilere sahip olmak stratejik çıkarımıza" dedi. İki ülke arasında fikir ayrılıkları kadar "hemfikir oldukları konuların" da mevcut olduğunun altını çizen Merkel, taraflar arasındaki iletişimin "çok önemli" olduğunu söyledi.

Putin de Almanya ve Rusya arasında "daha yakın bir diyaloğun" önemine dikkat çekti. İki ülkenin "dünyada yaşanan çeşitli gelişmelerle ilgili farklı görüşlere" sahip olduğunu belirten Putin, "Sorunları çözmek karşılıklı diyalog kurulmadığı sürece imkansız" diye konuştu. Putin, Almanya'nın Rusya için özellikle de ekonomi alanında "kilit ortak" olduğuna vurgu yaptı.