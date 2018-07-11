Merkel ile görüşen Trump tavır değiştirdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi kapsamında Brüksel'de bir araya geldiği Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşme için "harika bir toplantı" ifadesini kullandı.

Merkel ile görüştüğü sırada bulundukları odaya davet edilen basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı, "Harika bir toplantı yapıyoruz. Askeri harcamaları değerlendirip ticaret hakkında konuşuyoruz" ifadesini kullandı. Sözlerine devam eden Trump, "Başbakan (Merkel) ile çok ama çok iyi bir ilişkimiz var. Almanya ile inanılmaz bir ilişkimiz var" diye konuştu.

Merkel de Trump ile görüşmesiyle ilgili bir değerlendirmede bulunarak toplantının "ekonomik gelişmeler ve ticari ilişkilerin geleceğine dair görüş alışverişinde bulunmak için bir fırsat" oluşturduğunu kaydetti. Almanya Başbakanı ayrıca Trump ile bu tarz görüşmelerin önemine değinerek "Neticede ortağız. İyi birer ortağız ve gelecekte de işbirliğimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"Rusya'nın esiri"

Trump'ın bu sözleri, Çarşamba günü erken saatlerde Almanya'yı "Rusya'nın esiri" olmakla eleştirmesinden birkaç saat sonra sarf etti.