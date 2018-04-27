Merkel ile Trump ABD’de buluştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump, çalışma toplantısı için Cuma günü Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider görüşmede İran nükleer anlaşması, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulama planını, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Rusya ile ilişkiler ve Almanya ile NATO ülkelerinin savunma harcamaları konularını ele aldı.

Görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya ile ABD arasında adil bir ticari anlaşmaya erişilmesi için görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ortaya koyduğu çok yanlı ticaret sistemine uygun bir ticaret istediklerini belirten Merkel, ancak DTÖ'nün uzun yıllardır uluslararası ölçekte çok yönlü bir anlaşma gerçekleştiremediğini aktardı.

Merkel, ABD ile AB arasında ikili bir ticaret anlaşmasını kast ederek, "O sebepten ABD ile bu yönde ikili müzakereler öngörebiliyorum” dedi.

Merkel: Karar Trump'ın

ABD Başkanı Trump tarafından alınan ithal çelik ve alüminyuma zamlı gümrük tarifesi uygulama kararının 1 Mayıs'ta yürürlüğe girip girmeyeceği konusundaki bir soruya cevap veren Başbakan Merkel, Trump ile bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını, ancak kararı Başkan Trump’ın vereceğini aktardı.