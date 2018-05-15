Merkel: ‘İran’la Nükleer Anlaşma Korunmalı’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran’la varılan nükleer anlaşmanın zayıf yanları olduğunu ancak korunması gerektiğini belirtti.
Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmadan çekilmesinin Alman-Amerikan ve Avrupa-Amerika ilişkilerinde bir değişikliğe işaret ettiğini de vurguladı.
Merkel, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın anlaşmadan yana olduğunu hatırlattı, “eksiklikleri var ama korumalıyız” ifadesini kullandı.
İran’ın Suriye’deki faaliyetlerinin İsrail için oluşturduğu tehdidin farkında olduklarını kaydeden Merkel, bununla birlikte “Anlaşma sayesinde İran’la gelecek anlaşmalar için daha iyi koşullara sahip olabiliriz” dedi.
İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le buluşmaya hazırlanıyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson görüşme öncesinde Brüksel’de yaptığı açıklamada, “İngiltere ve Avrupalı ortaklarımız anlaşmayı ortak güvenliğimiz için hayati görmeye devam edecek ve anlaşmaya tamamen bağlı kalacak” dedi.
Zarif de daha önce Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini’yle biraraya geldi.
Zarif, görüşmelerinde nükleer anlaşmayla birlikte Gazze sınırında ölen Filistinliler’i de görüşmek istediğini kaydetti.
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