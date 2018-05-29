Merkel: Irkçılığa Almanya'da da dünyada da yer yok

29 Mayıs 1993'te Almanya’nın Solingen kentinde Türklerin yaşadığı binaya düzenlenen ve aynı aileden beş kişinin yaşamına mal olan ırkçı saldırının 25'inci yıldönümü anma etkinliklerinden ilki Düsseldorf’ta gerçekleşti. Solingen'in de içinde yer aldığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen törende konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu törene katılmaktaki amacının "yabancı düşmanlığını, ırkçılığı bir kere daha lanetlemek ve birlikte mücadele etmek” olduğunu söyledi. Saldırının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen olayın “hala acı verici” olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bize düşen görev bu faciadan gerekli dersi çıkarıp ırkçılık belasına karşı durabilmektir” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya'ya ırkçılık ile mücadele etmek ve göçmenlerin topluma uyumunu sağlamak için her türlü yardıma açık olduğunu belirtti. Farklı insanların bir arada yaşaması için bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, hedeflerinin herkesin barış içerisinde yaşaması olduğunu kaydetti.

Merkel: Yabancı düşmanlığının Almanya ve dünyada yeri yok Törene katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel de bir konuşma yaparak yabancı karşıtlığına karşı ortak bir duruş için çağrıda bulundu. "Aşırı sağcılık sadece geçmişe ait bir olgu değil” diyen Merkel, Almanya'da günümüzde de mülteciler ve göçmenlerin, veya sırf dış görünüşleri öyle gözüktüğü düşünüldüğü için insanların saldırıya uğradıklarını söyledi. Bu tarz saldırıların Almanya için "utanç verici olduğunu” belirten Merkel, bu durumu kabul etmediklerini aktardı. Merkel yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve antisemitizmin Almanya'da ve dünyada yerinin olmadığını söyledi. Törende konuşma yapanlardan bir tanesi de saldırıda iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç oldu. Kendisinin hem Türkiye hem de Almanya’nın bir parçası olduğunu belirten Genç, "Biz burada yaşıyorsak çocuklarımızın kalplerine nefret sokmayacağız” dedi. Yabancılara karşı nefretin "hep birlikte durdurulması gerektiğini” ifade eden Genç, nefretin toplumda yer almasına izin vermeden göçmenlerin bu toplumun bir parçası olduğunu hissettirmek gerektiğini söyledi.