Merkel Macron ile buluşuyor

İkili buluşmadan çıkan sonuçlar ay sonundaki AB zirvesinde ele alınacak.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uzun süredir hazırlığı yapılan Avrupa Birliği (AB) reform önerilerini somutlaştırmaları bekleniyor. Almanya hükümetinin Brandenburg Meseberg'deki devlet konuk evindeki ikili zirvede ekonomik ve mali birlik reformları, dış ve savunma politikalarında işbirliği, ortak iltica politikası ve yapay zekâ alanında işbirliği ele alınacak. Emmanuel Macron 2017 yılının Eylül ayında AB'yi yenileme planlarını açıklamış ve uzun süre Angela Merkel'den gelecek cevabı beklemişti.

Ortak para biri Euro'nun krizlere dayanıklı hale getirilebilmesi için Euro İstikrar Mekanizmasının Avrupa Para Fonu'na dönüştürülmesi planlanıyor. Macron'un yatırımların ve hasıl olacak yardım ihtiyaçlarının hızla karşılanabilmesi için özel Euro Bölgesi bütçesi ihdas edilmesi şeklindeki önerileri üzerinde mutabakat sağlanamadı.

İltica ve savunmada işbirliği

AB iltica hukukunda ortak kriterler saptanması ve savunmada silah gruplarının standartlaştırılması öngörülüyor. Böylece AB askerlerinin aynı silahlarla eğitilip ortak operasyonlara katılmalarının kolaylaşacağı belirtiliyor. Macron ayrıca, AB ülkelerinin genelkurmay başkanlıkları arasındaki sıkı işbirliğiyle yeni bir ‘müdahale inisiyatifi' geliştirilmesini de öneriyor.