HABER

Merkel mülteci gündemiyle İspanya'da

11.08.2018 17:53 | Son Güncelleme

İki günlük bir ziyaret için İspanya'ya giden Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin yeni Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Merkel mülteci gündemiyle İspanya'da

Gündemde göç ve mülteciler var.Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iki günlük İspanya ziyareti başladı. Ülkenin güneyindeki San Lucar de Barrameda kentinde, yeni Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya gelen Merkel'e eşi Joachim Sauser eşlik ediyor.

İki lider arasında gerçekleşen gayriresmi görüşmelerde göç ve sığınmacıların durumu konuları ele alınıyor.

Sanchez'in şahsi daveti üzerine gerçekleşen temaslarda iki ülke liderinin ayrıca Avrupa Birliği içindeki ekonomik ve mali reformlar, en son gerçekleşen NATO zirvesinde konuşulanlar ve Avrupa'nın güvenliği konularının konuşulması bekleniyor.

Yeni sığınmacı anlaşması

Pazartesi günü İspanya ve Almanya, bu Akdeniz ülkesi üzerinden topraklarına giriş yapan sığınmacıların bir bölümünü geri göndermek için bir anlaşma imzalamıştı.

Alman İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann'ın duyurduğu anlaşmanın kapsamında İspanya'nın bir talebi bulunmuyor.

Bugün yürürlüğe giren anlaşma çerçevesine göre İspanya'da iltica başvurusunda bulunmalarına rağmen Almanya'ya gelen sığınmacılar 48 saat içerisinde sınırdan geri gönderilebilecek.

İspanya, Afrika'dan yola çıkan sığınmacıların Avrupa'da ilk ayak bastığı ülkelerden biri. Bu yılın ilk beş ayında 19 bin sığınmacı İspanya topraklarına ulaştı. 2014'ün ortalarından bu yana ise Almanya'ya 1 milyon 600 bin sığınmacı geldi.

Merkel içeride zorda

Sığınmacıların durumu, mültecilere karşı açık kapı politikası izleyen Merkel'in iç siyasette başını ağrıtan konular arasında yer alıyor. Almanya Başbakanı, sığınmacı politikalarının sıkılaştırılmasını isteyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le yaşadığı koalisyon krizinin ardından bazı AB ülkeleriyle anlaşmalar imzalayacaklarını duyurmuştu. İspanya ile imzalanan anlaşma bu çerçevede varılan ilk mutabakat olma özelliğini taşıyor.

Benzer anlaşmaların Yunanistan ve İtalya ile yapılması için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Petermann, Atina ve Roma'nın anlaşma karşılığında bazı talepleri olduğunu söylemişti, ancak bu taleplerin ne olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaşmamıştı.

Şu anki uygulama kapsamında Berlin, sadece güvenli bir komşu ülke üzerinden ve gerekli belgeleri olmadan Almanya'ya girenler ile Almanya'da iltica başvurusu yapmak istemeyen sığınmacıları sınırdan geri çevirebiliyordu. Almanya'da iltica başvurusu yapmak isteyenler ise daha önce başka bir Avrupa ülkesinde sığınma başvurusu yapmış olsalar da kabul ediliyordu.

DW,dpa/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyorYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyor
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı! Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!
ABD'nin ek gümrük vergisi 13 Ağustos'ta devredeABD'nin ek gümrük vergisi 13 Ağustos'ta devrede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Kabe'de inanılmaz anlar!

Kabe'de inanılmaz anlar!

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Diğer Haberler
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!

Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!

Kabe'de inanılmaz anlar!

Kabe'de inanılmaz anlar!

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

Son dakika! Esad rejimi Türkmendağı'na saldırı başlattı!

Son dakika! Esad rejimi Türkmendağı'na saldırı başlattı!

Bu ilaç yüzünden birkaç hafta ömrü kaldı!

Bu ilaç yüzünden birkaç hafta ömrü kaldı!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.