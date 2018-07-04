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Merkel mülteci uzlaşmasını savundu

04.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel göç ve sığınmacı sorunundaki tavrın Avrupa Birliği’nin dayanıklı olup olmadığını belirleyeceğini söyledi.

Merkel mülteci uzlaşmasını savundu

Almanya Başbakanı Angele Merkel, Federal Meclis'te yapılan bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Merkel, hükümet ortaklarından Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) mülteci politikası konusunda sağladığı uzlaşmayı savundu.

Göç ve sığınmacılar konusundaki tavrın Avrupa Birliği'nin dayanıklı olup olmadığını belirleyeceğini söyleyen Merkel, bu soruna insanları zorlamayacak hukuka uygun, gerçekçi ve dayanışma içinde yanıtlar bulunması gerektiğini söyledi. Merkel, "Göçün her çeşidine daha fazla düzenleme getirilmek zorunda. Bu sayede insanlar hukuk ve düzenin uygulandığı izlenimine sahip olur" dedi.

Haziran sonunda yapılan AB Zirvesi'nde göçmen ve sığınmacıların Avrupa'daki sadece bazı ülkelerin sorunu olmadığı konusunda uzlaşma sağlandığını hatırlatan Merkel, "Bu Avrupa'daki bütün ülkeleri ilgilendiren bir görev" dedi. Başbakan bu nedenle mülteci politikasında ulusal önlemler ile Avrupa çapında işbirliğinin el ele ilerlemesi gitmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'nın geleceğini sadece diğer ülkelerle birlikte şekillendirebileceğini söyleyen Merkel, "Bu yıl önemli kararlar yılı" dedi. İklim, ekonomi ve çevre konularında önemli kararlar alınacağını belirten Merkel, "Almanya'nın geleceği küresel düzeninin geleceği ile çok yakından bağlantılı" dedi.

Merkel önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'ne de atıfta bulunarak Almanya'nın savunma bütçesini artırma çabalarının da sürdüğünü belirtti. Merkel savunma bütçesinin hali hazırdaki bütçede artacak olması nedeniyle müteşekkir olduğunu kaydetti.

Almanya 2025 yılına kadar savunmaya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'sının (GSYH) yüzde 1,5'unu ayırmayı hedefliyor. 2014 yılındaki NATO Zirvesi'nde ittifak üyeleri savunma bütçelerini 10 yıl zarfında GSYH'nın yüzde 2'sine çıkarmaları kararlaştırılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump savunmaya yeterli kaynak ayırmadığı gerekçesiyle Almanya'yı eleştiriyordu.

AfD'den Merkel'e istifa çağrısı

Oturumda Merkel'den önce söz alan Almanya için Alternatif'in (AfD) Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, Merkel'i eleştirdi. Haziran sonunda yapılan AB Zirvesi'nde sığınmacı krizine bir çözüm bulunmadığını sadece hedefleri belirleyen bir açıklama ile yetinildiğini söyleyen Weidel, "Almanya AB içinde istikrar çıpası olmaktan kaos faktörüne dönüştü. Bu konudaki sorumluluğu da Merkel taşıyor" dedi. Weidel Merkel'i istifaya çağırdı.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ise Merkel'i 2015 yılından beri sığınmacı kriziyle meşgul olmasına rağmen sorunu tatmin edici biçimde çözememekle suçladı. Lindner, "Almanya'da milyonlarca insan hükümetten gündelik sorunlarını çözmesini bekliyor. Ancak bunun işareti yok" dedi.

dpa, rtr / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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