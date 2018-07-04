Merkel mülteci uzlaşmasını savundu

Almanya Başbakanı Angele Merkel, Federal Meclis'te yapılan bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Merkel, hükümet ortaklarından Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) mülteci politikası konusunda sağladığı uzlaşmayı savundu.

Göç ve sığınmacılar konusundaki tavrın Avrupa Birliği'nin dayanıklı olup olmadığını belirleyeceğini söyleyen Merkel, bu soruna insanları zorlamayacak hukuka uygun, gerçekçi ve dayanışma içinde yanıtlar bulunması gerektiğini söyledi. Merkel, "Göçün her çeşidine daha fazla düzenleme getirilmek zorunda. Bu sayede insanlar hukuk ve düzenin uygulandığı izlenimine sahip olur" dedi.

Haziran sonunda yapılan AB Zirvesi'nde göçmen ve sığınmacıların Avrupa'daki sadece bazı ülkelerin sorunu olmadığı konusunda uzlaşma sağlandığını hatırlatan Merkel, "Bu Avrupa'daki bütün ülkeleri ilgilendiren bir görev" dedi. Başbakan bu nedenle mülteci politikasında ulusal önlemler ile Avrupa çapında işbirliğinin el ele ilerlemesi gitmesi gerektiğini belirtti.