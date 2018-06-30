Merkel mülteciler konusunda 14 ülkeyi ikna etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hükümetin mülteci krizini çözmeye yönelik ve koalisyonun dağılması riskine karşı planları belli oldu.

İki koalisyon partisinin liderlerine gönderilen mektupta, Merkel'in Almanya'ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkeye hızla gönderilmesi konusunda 14 ülkeyle anlaşmayı garantilediği bildirildi.

Merkel'in mülteci politikasını eleştirenler arasında bulunan Macaristan, Polonya ve Çekya da anlaşmayı kabul etti. Diğer ülkeler ise Belçika, Fransa, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç.

Şu anda Almanya'ya girmeyi başarmış sığınmacılardan sadece yüzde 15'i ilk kaydedildikleri ülkeye gönderilmiş durumda. Merkel'in mektubunda bahsedilen anlaşmayla bu rakamın hızla artması bekleniyor.

Almanya'da sığınmacıların toplandığı kabul merkezlerinden en büyükleri, bu kişilerin durumları incelenirken tutulacağı yer olacak.

Almanya halihazırda Yunanistan ve İspanya ile geri kabul anlaşmaları imzalamış durumda.