Merkel-Netanyahu görüşmesinin gündemi İran

İki liderin en önemli gündem maddesi İran'la yapılan nükleer anlaşmanın geleceği.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Avrupa gezisinin ilk durağında Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geliyor. Görüşmenin en önemli gündem maddesini İran'la yapılan nükleer anlaşma oluşturuyor. İsrail Avrupa'nın İran'a karşı izlediği politikayı sertleştirmesini talep ediyor. Netahyahu Berlin'deki temaslarının ardından akşam saatlerinde Paris'e geçerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Ardından Londra'ya seyahat ederek İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek.

İsrail nükleer anlaşmaya karşı

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayı başında İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı. İsrail ABD'nin attığı bu adımdan memnuniyet duyduğunu belirtmişti. Almanya, Fransa ve İngiltere ise Trump'ın selefi Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesinin engellenmesi için en etkili yol olduğu konusunda ABD Başkanı'nı ikna etmeye çalışmış ancak bu konuda başarılı olamamıştı.