HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Merkel-Netanyahu görüşmesinin gündemi İran

04.06.2018 12:04 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

İki liderin en önemli gündem maddesi İran'la yapılan nükleer anlaşmanın geleceği.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Avrupa gezisinin ilk durağında Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geliyor. Görüşmenin en önemli gündem maddesini İran'la yapılan nükleer anlaşma oluşturuyor. İsrail Avrupa'nın İran'a karşı izlediği politikayı sertleştirmesini talep ediyor. Netahyahu Berlin'deki temaslarının ardından akşam saatlerinde Paris'e geçerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Ardından Londra'ya seyahat ederek İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek.

İsrail nükleer anlaşmaya karşı

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayı başında İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı. İsrail ABD'nin attığı bu adımdan memnuniyet duyduğunu belirtmişti. Almanya, Fransa ve İngiltere ise Trump'ın selefi Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesinin engellenmesi için en etkili yol olduğu konusunda ABD Başkanı'nı ikna etmeye çalışmış ancak bu konuda başarılı olamamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu İran'ın nükleer faaliyetlerine tamamen son vermesini ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki etkisinin de bastırılmasını talep ediyor. İsrail Başbakanı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada İran'ın taahhütlerine karşın gizli bir nükleer programı olduğunu ve nükleer başlıklı füzelerin menzilini genişletmeye çalıştığını iddia etmişti. Netanyahu bu iddiasının, İsrail gizli istihbarat birimlerinin Tahran'daki "gizli bir arşivden" ele geçirdiği on binlerce belgeye dayandığını belirtmişti.

Almanya'dan İsrail'e eleştiri

Almanya-İsrail ilişkileri 2017 yılının başında gerilmişti. Merkel geçen yıl İsrail'in Filistin bölgelerindeki yerleşim politikasını eleştirmiş, iki ülke hükümetleri arasındaki görüşmeler ertelenmişti. Görüşmelerin bu yılın sonbaharında Kudüs'te yapılması planlanıyor.

Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in geçen yılki İsrail ziyaretinde de gerginlik yaşanmış, Netanyahu hükümeti eleştiren sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar planladığı için Gabriel'le görüşmesini iptal etmişti. Bu gerginlik Gabriel'in bu yılın başında İsrail'e yaptığı ziyaretle giderilmişti.

AFP,dpa/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Slovenya seçimini göçmen karşıtı parti kazandıSlovenya seçimini göçmen karşıtı parti kazandı
Afganistan'da intihar saldırısı! Din adamalarını hedef aldıAfganistan'da intihar saldırısı! Din adamalarını hedef aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

İlginizi Çekebilir

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!

Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!

Afganistan'da intihar saldırısı! Din adamalarını hedef aldı

Afganistan'da intihar saldırısı! Din adamalarını hedef aldı

Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!

Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!

Washington'da Suriye'nin kaderini belirleyecek zirve

Washington'da Suriye'nin kaderini belirleyecek zirve

Trump-Kim zirvesi öncesi otel krizi çıktı

Trump-Kim zirvesi öncesi otel krizi çıktı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.