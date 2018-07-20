Merkel, geçen hafta çarşamba günü karara bağlanan ırkçı terör örgütü NSU davasıyla ilgili ilk kez konuştu.
MÜNİH’te geçen hafta sona eren NSU davasının bir numaralı sanığı Beate Zschaepe ağırlaştırılmış müebbet hapse, Ralf Wohlleben 10 yıla, Andre Eminger 2.6 yıla, Holger Gerlach 3 yıla, Carsten S ise 3 yıl gençlik cezasına mahkum edilmişti.
Ancak NSU kurbanlarının aileleriyle avukatları, cezaları yetersiz bulmuş, olayın üzerine yeterince gidilmediğini, cevabı bulunamayan çok soru olduğunu söylemişti.
Kararın açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “NSU dosyası benim için kapanmadı” dedi.
Merkel, “NSU cinayetleri Alman tarihinin en karanlık sayfalarındandır. Cezaların, ailelerin acılarını dindirmemesini anlıyorum” diye ekledi.
CHP'li Mehmet Ali Çelebi: İmza sayısı 600'ü buldu, bugün tamamlanır
Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!
Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!
Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
CHP'den olay yaratacak açıklama: İYİ Parti nankörlük etti
Ölen babasının cesediyle böyle fotoğraf paylaştı
Tacizci bu kez sert kayaya çarptı!
Patates hırsızı martıya saldıran her yerde aranıyor
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum