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Merkel: NSU dosyası benim için kapanmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NSU davası kararının ailelerinin acılarını dindirmediğini ve onların duygularını anladığını söyledi ve ekledi 'o dosya benim için kapanmadı.'

Merkel: NSU dosyası benim için kapanmadı

Merkel, geçen hafta çarşamba günü karara bağlanan ırkçı terör örgütü NSU davasıyla ilgili ilk kez konuştu.

MÜNİH’te geçen hafta sona eren NSU davasının bir numaralı sanığı Beate Zschaepe ağırlaştırılmış müebbet hapse, Ralf Wohlleben 10 yıla, Andre Eminger 2.6 yıla, Holger Gerlach 3 yıla, Carsten S ise 3 yıl gençlik cezasına mahkum edilmişti.

Ancak NSU kurbanlarının aileleriyle avukatları, cezaları yetersiz bulmuş, olayın üzerine yeterince gidilmediğini, cevabı bulunamayan çok soru olduğunu söylemişti.

Kararın açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “NSU dosyası benim için kapanmadı” dedi.

Merkel, “NSU cinayetleri Alman tarihinin en karanlık sayfalarındandır. Cezaların, ailelerin acılarını dindirmemesini anlıyorum” diye ekledi.

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