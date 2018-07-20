Merkel: NSU dosyası kapanmadı

Merkel, Federal Meclis'teki NSU soruşturma komisyonlarının hayata geçirilmesini istediği 47 önerinin büyük ölçüde hayata geçirildiğini, eyaletlerde çalışmaların sürdürüldüğünü, gerekli görüldüğünde ve yeni bulgular ortaya çıktığında da harekete geçileceğini ifade ederken, NSU dosyasının kapanmadığını vurguladı. "Yetkili makamların zamanında farketmedikleri, çoktan aydınlatmış olmaları gereken bu korkunç ve çetrefil eylemler nasıl gerçekleşebildi?” sorusunun halen gündemde olduğunu vurgulayan Merkel, "Şüphesiz ki bu Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde çok kara bir leke. Bu nedenle bu dosyanın kapatılması mümkün değil” diye konuştu.

Almanya Başbakanı, kurban yakınlarının "en meşru talebidir” dediği, toplumsal yüzleşme ve aydınlatma çabalarının da devam etmesinin önemine vurgu yaptı. "Siz NSU cinayetlerinin eksiksiz aydınlatılacağı sözünü vermiştiniz, ancak bu başarılamadı. Sizin için bu dosya kapandı mı?” sorusuna ise Merkel, şu yarını verdi: "Benim için kapanmadığını ifade ediyorum. Benim görevim farklı bir boyutta, olayların bütün boyutlarıyla aydınlatılmasını kapsıyor, güvenlik güçlerinin daha iyi işbirliği yapmasını temin etmeyi, böyle olayların gerçekten de yeniden yaşanmayacağından emin olmamızı sağlamayı kapsıyor. İşte bu doğrultuda çalışmaya devam edilmesi gerekmekte.”

"Ders çıkardık"

Merkel, Almanya toplumunun daha uzun süre bu konuyla meşgul olmak zorunda olduğunu ifade etti. "Pek çok suç niteliği taşıyan eyleme karşın tek bir polis, istihbarat teşkilatı çalışanı ya da yargı mensubu hakkında soruşturma yürütülmemiş olunması sizin açısından kabul edilebilir bir durum mu?” sorusunu ise Başbakan Merkel şu sözlerle yanıtladı: "Pek çok alanda ilgili makamların çalışma tarzlarında önemli değişikliğe gittik. Ben federal düzeydeki güvenlik makamlarından sorumluyum ama gayet tabii ki eyaletlerdeki güvenlik makamlarıyla da konuştuk. Ben yaşadığımız bu korkunç olaylardan çok ders çıkardığımızı düşünüyorum ama süreç sona ermedi, süreç devam edecek.”