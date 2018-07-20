Merkel: NSU dosyası kapanmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, her yıl geleneksel olarak yaz tatili öncesinde düzenlediği basın toplantısında, NSU yargı sürecinin tamamlanmasını, mağdur ailelerin eleştirilerini değerledirdi.
NSU mağdurlarının Münih'te açıklanan karar sonrasında duydukları hayal kırıklığını anlayabildiğini söyleyen Merkel, "Ağır ve kanımca hukuken haklı cezalarla sonuçlanan, uzun ve yoğun bir dava süreci, mağdurların yaşadıkları acıyı tek başına hafifletemez” diye konuştu.
Merkel, Federal Meclis'teki NSU soruşturma komisyonlarının hayata geçirilmesini istediği 47 önerinin büyük ölçüde hayata geçirildiğini, eyaletlerde çalışmaların sürdürüldüğünü, gerekli görüldüğünde ve yeni bulgular ortaya çıktığında da harekete geçileceğini ifade ederken, NSU dosyasının kapanmadığını vurguladı. "Yetkili makamların zamanında farketmedikleri, çoktan aydınlatmış olmaları gereken bu korkunç ve çetrefil eylemler nasıl gerçekleşebildi?” sorusunun halen gündemde olduğunu vurgulayan Merkel, "Şüphesiz ki bu Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde çok kara bir leke. Bu nedenle bu dosyanın kapatılması mümkün değil” diye konuştu.
Almanya Başbakanı, kurban yakınlarının "en meşru talebidir” dediği, toplumsal yüzleşme ve aydınlatma çabalarının da devam etmesinin önemine vurgu yaptı. "Siz NSU cinayetlerinin eksiksiz aydınlatılacağı sözünü vermiştiniz, ancak bu başarılamadı. Sizin için bu dosya kapandı mı?” sorusuna ise Merkel, şu yarını verdi: "Benim için kapanmadığını ifade ediyorum. Benim görevim farklı bir boyutta, olayların bütün boyutlarıyla aydınlatılmasını kapsıyor, güvenlik güçlerinin daha iyi işbirliği yapmasını temin etmeyi, böyle olayların gerçekten de yeniden yaşanmayacağından emin olmamızı sağlamayı kapsıyor. İşte bu doğrultuda çalışmaya devam edilmesi gerekmekte.”
"Ders çıkardık"
Merkel, Almanya toplumunun daha uzun süre bu konuyla meşgul olmak zorunda olduğunu ifade etti. "Pek çok suç niteliği taşıyan eyleme karşın tek bir polis, istihbarat teşkilatı çalışanı ya da yargı mensubu hakkında soruşturma yürütülmemiş olunması sizin açısından kabul edilebilir bir durum mu?” sorusunu ise Başbakan Merkel şu sözlerle yanıtladı: "Pek çok alanda ilgili makamların çalışma tarzlarında önemli değişikliğe gittik. Ben federal düzeydeki güvenlik makamlarından sorumluyum ama gayet tabii ki eyaletlerdeki güvenlik makamlarıyla da konuştuk. Ben yaşadığımız bu korkunç olaylardan çok ders çıkardığımızı düşünüyorum ama süreç sona ermedi, süreç devam edecek.”
Bir gazeteci Merkel'e, NSU'yu kapsamlı bir şekilde aydınlatma sözünü hatırlatarak, "Bu bağlamda Hessen Eyaletinde NSU dosyasına, büyük bir ihtimalle örtbas etmek için getirilen 120 yıllık gizlilik kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilgi kaynaklarının korunması, aydınlatma çabalarından daha mı önemli?” sorusunu sordu. Merkel bu soruya, "Bilgi kaynaklarının korunması hukuk devletinin bir parçası… Ancak orantılılık önemli. Ben federal düzeyden sorumluyum ama gayet tabii ki konu eyaletlerle ele alınabilir. Şunu yinelemek istiyorum: Bu dosya kapatılmadı.”
Değer Akal/Berlin
© Deutsche Welle Türkçe
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