HABER

Merkel: NSU dosyası kapanmadı

20.07.2018 18:07 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı, NSU cinayetlerinin Almanya tarihinde “çok kara bir leke” olduğunu belirterek dava sona erse de cinayetleri aydınlatma çabalarının süreceğini vurguladı.

Merkel: NSU dosyası kapanmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, her yıl geleneksel olarak yaz tatili öncesinde düzenlediği basın toplantısında, NSU yargı sürecinin tamamlanmasını, mağdur ailelerin eleştirilerini değerledirdi.

NSU mağdurlarının Münih'te açıklanan karar sonrasında duydukları hayal kırıklığını anlayabildiğini söyleyen Merkel, "Ağır ve kanımca hukuken haklı cezalarla sonuçlanan, uzun ve yoğun bir dava süreci, mağdurların yaşadıkları acıyı tek başına hafifletemez” diye konuştu.

Merkel, Federal Meclis'teki NSU soruşturma komisyonlarının hayata geçirilmesini istediği 47 önerinin büyük ölçüde hayata geçirildiğini, eyaletlerde çalışmaların sürdürüldüğünü, gerekli görüldüğünde ve yeni bulgular ortaya çıktığında da harekete geçileceğini ifade ederken, NSU dosyasının kapanmadığını vurguladı. "Yetkili makamların zamanında farketmedikleri, çoktan aydınlatmış olmaları gereken bu korkunç ve çetrefil eylemler nasıl gerçekleşebildi?” sorusunun halen gündemde olduğunu vurgulayan Merkel, "Şüphesiz ki bu Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde çok kara bir leke. Bu nedenle bu dosyanın kapatılması mümkün değil” diye konuştu.

Almanya Başbakanı, kurban yakınlarının "en meşru talebidir” dediği, toplumsal yüzleşme ve aydınlatma çabalarının da devam etmesinin önemine vurgu yaptı. "Siz NSU cinayetlerinin eksiksiz aydınlatılacağı sözünü vermiştiniz, ancak bu başarılamadı. Sizin için bu dosya kapandı mı?” sorusuna ise Merkel, şu yarını verdi: "Benim için kapanmadığını ifade ediyorum. Benim görevim farklı bir boyutta, olayların bütün boyutlarıyla aydınlatılmasını kapsıyor, güvenlik güçlerinin daha iyi işbirliği yapmasını temin etmeyi, böyle olayların gerçekten de yeniden yaşanmayacağından emin olmamızı sağlamayı kapsıyor. İşte bu doğrultuda çalışmaya devam edilmesi gerekmekte.”

"Ders çıkardık"

Merkel, Almanya toplumunun daha uzun süre bu konuyla meşgul olmak zorunda olduğunu ifade etti. "Pek çok suç niteliği taşıyan eyleme karşın tek bir polis, istihbarat teşkilatı çalışanı ya da yargı mensubu hakkında soruşturma yürütülmemiş olunması sizin açısından kabul edilebilir bir durum mu?” sorusunu ise Başbakan Merkel şu sözlerle yanıtladı: "Pek çok alanda ilgili makamların çalışma tarzlarında önemli değişikliğe gittik. Ben federal düzeydeki güvenlik makamlarından sorumluyum ama gayet tabii ki eyaletlerdeki güvenlik makamlarıyla da konuştuk. Ben yaşadığımız bu korkunç olaylardan çok ders çıkardığımızı düşünüyorum ama süreç sona ermedi, süreç devam edecek.”

Bir gazeteci Merkel'e, NSU'yu kapsamlı bir şekilde aydınlatma sözünü hatırlatarak, "Bu bağlamda Hessen Eyaletinde NSU dosyasına, büyük bir ihtimalle örtbas etmek için getirilen 120 yıllık gizlilik kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilgi kaynaklarının korunması, aydınlatma çabalarından daha mı önemli?” sorusunu sordu. Merkel bu soruya, "Bilgi kaynaklarının korunması hukuk devletinin bir parçası… Ancak orantılılık önemli. Ben federal düzeyden sorumluyum ama gayet tabii ki konu eyaletlerle ele alınabilir. Şunu yinelemek istiyorum: Bu dosya kapatılmadı.”

Değer Akal/Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındıSınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı
ABD Kongresi’nde Türkiye’yi Hedef Alan Tasarı SunulduABD Kongresi’nde Türkiye’yi Hedef Alan Tasarı Sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı

Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı

Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Artık metroda kebap ve dürüm yemek yasak

Artık metroda kebap ve dürüm yemek yasak

20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!

20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!

ABD'li heyet İran'a yaptırım için geldi, Türkiye açıklama yaptı

ABD'li heyet İran'a yaptırım için geldi, Türkiye açıklama yaptı

Hollanda-Türkiye ilişkileri normalleşiyor: Gerilim nasıl başlamıştı?

Hollanda-Türkiye ilişkileri normalleşiyor: Gerilim nasıl başlamıştı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.