Merkel: Nükleer anlaşmaya sadık kalacağız

Merkel, İran'ın askeri nükleer programını tamamen bırakması için Tahran ile görüşülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesini "üzüntü ve kaygıyla" karşıladıklarını belirterek Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmaya uymayı sürdüreceğini tekrarladı.

Merkel, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmaya bağlı kalacağız ve İran'ın taahhütleri yerine getirmesi için çaba göstereceğiz" dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın anlaşmaya uyup uymadığını denetlediğini hatırlatan Merkel, "İran'ın anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini" söyledi.

Ancak bu anlaşmanın "belirli bir zaman için çözüm sağladığını" belirten Merkel, bu nedenle İran ile görüşmelerde bulunarak İran'ın askeri amaçlı nükleer programına "kalıcı bir şekilde" son vermesini sağlamak gerektiğinin altını çizdi.

İran ile görüşülecek meseleler

İran ile konuşulacak bir çok mesele olduğunu belirten Merkel, ancak nükleer anlaşmanın sorgulanmaması gerektiğini vurguladı.