HABER

Merkel: Nükleer anlaşmaya sadık kalacağız

09.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Merkel: Nükleer anlaşmaya sadık kalacağız

Merkel, İran'ın askeri nükleer programını tamamen bırakması için Tahran ile görüşülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesini "üzüntü ve kaygıyla" karşıladıklarını belirterek Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmaya uymayı sürdüreceğini tekrarladı.

Merkel, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmaya bağlı kalacağız ve İran'ın taahhütleri yerine getirmesi için çaba göstereceğiz" dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın anlaşmaya uyup uymadığını denetlediğini hatırlatan Merkel, "İran'ın anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini" söyledi.

Ancak bu anlaşmanın "belirli bir zaman için çözüm sağladığını" belirten Merkel, bu nedenle İran ile görüşmelerde bulunarak İran'ın askeri amaçlı nükleer programına "kalıcı bir şekilde" son vermesini sağlamak gerektiğinin altını çizdi.

İran ile görüşülecek meseleler

İran ile konuşulacak bir çok mesele olduğunu belirten Merkel, ancak nükleer anlaşmanın sorgulanmaması gerektiğini vurguladı.

"İran'ın balistik füze programını kaygıyla karşıladıklarını" kaydeden Merkel, İran'ın bölgedeki rolüne ilişkin açıklamalarda da bulundu.

İran'ın "Yemen'de istikrarsızlığa yol açan" bir tutum izlediğini, Suriye ve Irak'ta da "etkisinin büyük" olduğunu belirten Merkel, İran ile "bölgede çatışmaları körükleyici değil, barış sağlayıcı bir rol üstlenmesi gerektiği" konusunda görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekileceklerini duyurmasının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan ortak bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada Almanya, İngiltere ve Fransa'nın anlaşmaya bağlı kalacağı vurgulanmıştı.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Çorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişmeÇorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişme
Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklamaKılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama
Obama'dan Trump'ın kararına tepki!Obama'dan Trump'ın kararına tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

İlginizi Çekebilir

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?

ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme

ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme

İsrail füzeleri İran'a ait askeri tesisleri vurdu

İsrail füzeleri İran'a ait askeri tesisleri vurdu

Suudi Arabistan'da son dakika gelişmesi! Başkent Riyad'ta patlama sesleri

Suudi Arabistan'da son dakika gelişmesi! Başkent Riyad'ta patlama sesleri

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle

İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar

İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.