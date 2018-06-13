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'Merkel Özil ve Gündoğan'la Görüştü'

13.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

SportBild adlı futbol dergisinin haberine göre, Angela Merkel gizli buluşmada Özil ve Gündoğan’a Erdoğan’la buluşmanın nasıl gerçekleştiğini ve çekilen fotorafların AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabına neden aktarıldığını sordu

'Merkel Özil ve Gündoğan'la Görüştü'

21. Dünya Futbol Şampiyonası için artık saatler sayılmaya başlandı. Dört yılda bir düzenlenen ve bu kez Rusya’nın ev sahipliği yaptığı turnuva, yarın Rusya

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