Merkel-Putin Görüşmesinde 'Stratejik Çıkar' Vurgusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Soçi'de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le buluşması Alman dış politikasında son zamanlarda izlenen yeni Rusya politikalarının doruk noktası olarak değerlendiriliyor.

Merkel’in iki ülke arasındaki diyaloğa vurgu yapması, Rusya’ya olan ilişkileri “stratejik çıkarımız” şeklinde tanımlaması ve ilişkileri geliştirme konusunda Putin’le hemfikir olduklarını söylemesi Rusya ile Almanya arasında yumuşama sinyali olarak yorumlandı.

Merkel ve Putin bir yıl aradan sonra buluşurken, geçen günlerde de Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Moskova'da meslektaşları ile biraraya gelmişlerdi.

Merkel'in Putin’le görüşmesinde ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi, Ukrayna krizi ve Suriye’deki durumun öncelikli olarak ele alınan konular olduğu öğrenildi.

"Aktüel krizler sadece konuşularak aşılır" diyen Merkel, bunun özellikle tarafların aynı görüşü paylaşmadığı konular için geçerli olduğunu söyledi. Suriye’de yaşanan çatışmalara da değinen Merkel, ABD’nin İran nükleer anlaşmasını terk etmesiyle sorunu çözmenin daha da zorlaştığını belirtti.