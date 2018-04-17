Merkel: Putin ile bir araya geleceğim

Merkel Rus liderle "öngörülebilir bir zaman içinde" bir araya geleceğini söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Merkel görüşmede Suriye’deki gelişmeler, Ukrayna’daki durum ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin ele alındığını söyledi. Alman Başbakan, "Ancak inanıyorum ki Ukrayna’dan doğalgaza ve çok büyük, büyük bir konu olan Suriye'ye kadar, önümüzdeki konuların sayısı, öngörülebilir bir zaman içerisinde doğrudan görüşme yapmayı gerektiriyor" dedi. Merkel görüşme tarihi konusunda henüz bir anlaşma olmadığını söyledi.

Suriye rejimine uzun süredir verdiği destek nedeniyle Moskova’nın da Suriye’deki kimyasal saldırıda sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Merkel, Kremlin ile diyalog arayışının sürmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Görüşmeye dair Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin Merkel’e ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye hafta sonu düzenlenen hava saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve barış görüşmelerini olumsuz etkilediğini söyledi. Görüşmede Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin gündeme geldiği de ifade edildi.