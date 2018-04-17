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Merkel: Putin ile bir araya geleceğim

17.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye’deki gelişmelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Merkel: Putin ile bir araya geleceğim

Merkel Rus liderle "öngörülebilir bir zaman içinde" bir araya geleceğini söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Merkel görüşmede Suriye’deki gelişmeler, Ukrayna’daki durum ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin ele alındığını söyledi. Alman Başbakan, "Ancak inanıyorum ki Ukrayna’dan doğalgaza ve çok büyük, büyük bir konu olan Suriye'ye kadar, önümüzdeki konuların sayısı, öngörülebilir bir zaman içerisinde doğrudan görüşme yapmayı gerektiriyor" dedi. Merkel görüşme tarihi konusunda henüz bir anlaşma olmadığını söyledi.

Suriye rejimine uzun süredir verdiği destek nedeniyle Moskova’nın da Suriye’deki kimyasal saldırıda sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Merkel, Kremlin ile diyalog arayışının sürmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Görüşmeye dair Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin Merkel’e ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye hafta sonu düzenlenen hava saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve barış görüşmelerini olumsuz etkilediğini söyledi. Görüşmede Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin gündeme geldiği de ifade edildi.

"Kuzey Akım-2" AB içinde tartışma yaratıyor

Rusya’nın Viborg kentinden başlayan bin 224 kilometrelik Kuzey Akım doğal gaz hattı, Baltık Denizi’nin altından geçerek Almanya’nın Greifswald kentinde sona eriyor. 2011 yılında başlatılan Kuzey Akım-2 projesi, söz konusu hattın iki ek hat ile genişletilmesini öngörüyor. Merkel son dönemde Kuzey Akım-2'nin siyasi önemini vurgulayan açıklamalar yapmış, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de projenin özel şirketlerin bir projesi olduğunu vurgulayarak "yüksek siyasi bağlam içinde yer aldığını" söylemişti.

Almanya'nın savunduğu proje Avrupa Birliği içerisinde ise tartışma yaratıyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk Aralık 2015'te yaptığı bir konuşmada projenin AB'nin çıkarına olmadığını söylemişti. Tusk "AB Komisyonu Kuzey Akım-2'nin, inşa edilmesi hâlinde Avrupa'nın tek bir tedarikçiye bağımlığını artıracağı ve Rus gazının yüzde 80'inin tek bir rotaya yoğunlaşacağı değerlendirmesini yapıyor" demişti. Tusk ayrıca projenin Rus Gazprom şirketini Alman pazarında yüzde 60'lık payla dominant bir pozisyona taşıyacağını söylemişti.

Avrupa’ya ulaşan Rus gazının büyük bir bölümü Ukrayna üzerinden taşınıyor. Ukrayna bu sayede hem kâr elde ederken Avrupa’nın tedarik güvenliği açısından da büyük önemini koruyor. Yeni boru hattı projesiyle birlikte bu önemi azalacak olan Ukrayna projeye kesin bir biçimde karşı çıkıyor. Gazprom öncülüğündeki uluslararası konsorsiyumun boru hattı projesini hayata geçirmesine ABD de karşı.

dpa,rtr,AFP/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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