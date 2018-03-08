Merkel Siyasete Vurduğu Damgayı Genç Kadın Politikacılara Miras Olarak Bırakıyor

Alman siyasi tarihinin son yıllarına damgasını vuran politikacı kuşkusuz Angela Merkel oldu. Yıllardır “dünyanın en güçlü kadını” listelerinde ilk sıralarda yer alan Merkel, 2005 seçimlerinde kazandığı zaferle Almanya'nın ilk kadın başbakanı oldu. 2009'daki seçimlerde ikinci, 2013'teki seçimlerde üçüncü görev dönemine başlayan Merkel, şimdi ise Birlik Partileri CDU/CSU ile sosyal demokrat SPD arasında kurulması kesinleşen, “Büyük koalisyon” hükümetinde dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Merkel Almanya’da kadın siyasetçilerin kariyer merdivenlerinde tırmanmasının önünü açan özelliğiyle de biliniyor. Gerçi Almanya kadın hareketi, kadınların oy hakkı mücadelesi ve siyasi hak tartışmaları açısından 20.yüzyılın başında en aktif ülkelerden biri olarak tanınıyor. Ancak 1933 sonrasında Adolf Hitler ve Nazi'lerin iktidara gelmesiyle kadınların oy hakkı ortadan kalkmasada aktif siyasi hayatındaki rolleri kısıtlanmış. Bunun etkisi 1970’li yıllara kadar sürerken, 2000’li yıllara kadar Yeşiller dışında diğer partilerde kadınların ‘Kadın bakanlıkları’ dışında hemen hiç bir rol üstlenemediği biliniyor. Bu açıdan Merkel’in ilk kez iktidara geldiği 2005 yılı o döneme kadar kadın siyasetçilerin pek güçlü olmadığı Almanya politikası açısından bir dönüm noktası sayılıyor. Kendisi Protestan olan ve sakinliği, mütavaziliği ile bilinen Merkel 2000’de yapılan kurultayda Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı seçildikten sonra, parti içindeki çoğunlukla koyu Katolik erkek rakipleri zaman zaman ön plana çıkma girişiminde bulundular. O dönemin CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Roland Koch, Saarland Eyalet Başbakanı Peter Müller, CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Mertz gibi isimler (eski) Doğu Almanya’da doğmuş ve büyümüş evli ama çocuksuz bir kadın olan Merkel’e kafa tutular, ama Merkel tarafından dışlanarak, devre dışı kaldılar. CDU içindeki muhafazakar kanat tarafından koltuğuna geçmesi arzulanan dönemin CDU’lu Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Christian Wulff’u Cumhurbaşkanı yaparak Merkel kendi koltuğunu daha da sağlamlaştırdı ve parti içindeki erkek rakiplerini birer birer bitirdi.