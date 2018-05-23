Merkel Solingen Anma Törenine Katılacak

Almanya’da 5 Türk’’ün katledildiği Solingen saldırısının 25’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek anma törenine Başbakan Merkel de katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu törende Türk hükümetini temsil edecek.

Alman basınında yer alan ve federal hükümet sözcüleri tarafından doğrulan habere göre, Merkel törende bir konuşma yapacak. 12 yıldır başbakan olan Merkel böylece ilk kez Solingen'in anmasına katılmış olacak. Solingen saldırısının kurbanı olan Genç ailesinin isteği üzerine 29 Mayıs’ta Düsseldorf’ta bulunan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin başbakanlık binasında düzenlenecek anma törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanısıra, Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ve saldırıda beş ferdini kaybeden Mevlüde Genç de katılarak, konuşma yapacaklar.

Anma töreni için Düsseldorf'a gelecek Çavuşoğlu'nun Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu’nun Türkiye’de erken seçim öncesi törene katılıp konuşma yapmasının seçim kampanyasına gireceği iddiası Alman basınında ve bazı siyasetçiler arasında yoğun tartışma yaratmıştı. Katliamda beş yakınını kaybeden Mevlüde Genç de, “Türk devletinin de bir temsilci göndermesi benim için büyük önem taşıyor,” diyerek, tartışmaların yersiz olduğunu dile getirmişti. Genç, “Anma törenine siyaset bulaştırılmasın,” da demişti.

Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından Türk ailenin evi kundaklanmış, yangında Hatice, Hülya ve Saime Genç, Gürsün İnce ve Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti. Saldırıyı düzenlenen dört aşırı sağcı, 1995 yılında cinayetten hüküm giymiş, ancak bir süre sonra tahliye edilmişti.

