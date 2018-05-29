Merkel Solingen Saldırısının 25.Yılında Özür Diledi

Solingen'de tam 25 yıl önce düzenlenen ve beş Türk vatandaşının yanarak can vermesine neden olan ırkçı saldırının kurbanları bugün düzenlenen törenlerle anılıyor. 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı dört saldırgan Solingen'de Türkler’in oturduğu bir binayı kundaklamış, saldırıda anne Mevlüde Genç iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti.
Kundaklamanın faili dört ırkçı 1995 yılında cinayetten hüküm giyip, cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti. Olayın üzerinden 25 yıl geçse de acılar dinmek bilmiyor.
Bugün Düsseldorf'taki Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanlığı'nda yapılan ilk anma törenine katılan Başbakan Angela Merkel de, Solingen’de yaşananların hiç bir zaman unutulmayacağını söyledi. Çocuklarını, torunlarını ve yakınlarını yitirmesine rağmen, Almanya’da kalarak, son 25 yılda barış ve ortak yaşam mesajları veren anne Mevlüde Genç’i “insanlık örneği” olarak tanımlayan Merkel, Solingen saldırısını "Almanya’daki şiddet yanlısı ırkçılığın en derin noktası" olarak tanımladı. Merkel, ırkçı saldırıların bugüne kadar sürdüğünü, ayrıca aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı
(NSU) üyelerinin 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk, en az 10 kişiyi öldürdüğünün 2011 yılında ortaya çıktığını hatırlattı ve "Alman devleti olarak bu olayları önleyemediğimiz için özür diliyorum" dedi.
Çocuklarını ve torunları kaybeden Mevlüde Genç törendeydi
25 yıl önce Solingen’deki cenaze törenine dönemin Başbakanı Helmut Kohl kamuoyundan gelen tüm baskılara rağmen "daha önemli randevularım var" diyerek katılmamış ve “başsağlığı turizmi istemediğini” söylemişti.
Bugünkü törende Merkel’den sonra söz alan 75 yaşındaki Mevlüde Genç, evlatlarını kaybetmenin acısını atlatamadığını, buna rağmen Alman komşularına, Solingenliler’e kızgın olmadığını ve yeni yetişen Türkiye kökenli gençlerin Almanya’yı kendi vatanları olarak görmelerini arzuladığını söyledi. Mevlüde Genç, "Torunlarımı Solingen’de büyüttüm. Onlara hiçbir zaman nefreti ve kötülüğü aşılamadım. Burada barış içerisinde birarada yaşamak istiyoruz. Benzer açılar bir kez daha hiç yaşanmasın” diyerek duygularını ifade etti.
Solingen’deki törene Çavuşoğlu da katılıyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Bu faciadan gerekli dersi çıkarıp, ırkçılık belasına karşı tek vücut olmalıyız" dedi. Çavuşoğlu, Almanya’daki Türk toplumunun Solingen’de yaşanan acıyı bugün de içinde hissettiğini vurguladı.
Çavuşoğlu meslektaşı Heiko Maas’la birlikte, Düsseldorf'daki törenin ardından Solingen'deki anma törenine katılacak. İki bakan burada, yaşamını yitiren beş Türk'ün anısına dikilen anıtın önünde birer konuşma yapacak.
Cumhurbaşkanı Genç ailesini kabul etti
Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in, Solingen kundaklamasının 25. yıldönümü öncesinde geçen hafta Cuma günü Genç Ailesi'ni kabul ettiği öğrenildi. Bugün yapılan açıklamaya göre, Genç ailesinin isteği üzerine basına haber verilmeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'da gerçeklesen ziyarete Mevlüde ve Durmuş Genç ile torunları Özlem katıldı. Steinmeier’in, Genç Ailesi ile görüşmesinde "Solingen olayının hafızalardan kaybolmaması gerekiyor ve bu olay aynı zamanda toplumun ve kurumlarımızın, ülkede, kökenine bakılmaksızın tüm vatandaşları koruma mecburiyetini gösteriyor" dediği açıklandı. Steinmeier sarayda yapılan görüşmede başta Mevlüde Genç olmak üzere ailenin sağduyulu çağrıları ve konuşmaları nedeniyle teşekkür etti.
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