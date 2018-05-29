Merkel Solingen Saldırısının 25.Yılında Özür Diledi

Solingen'de tam 25 yıl önce düzenlenen ve beş Türk vatandaşının yanarak can vermesine neden olan ırkçı saldırının kurbanları bugün düzenlenen törenlerle anılıyor. 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı dört saldırgan Solingen'de Türkler’in oturduğu bir binayı kundaklamış, saldırıda anne Mevlüde Genç iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti.

Kundaklamanın faili dört ırkçı 1995 yılında cinayetten hüküm giyip, cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti. Olayın üzerinden 25 yıl geçse de acılar dinmek bilmiyor.

Bugün Düsseldorf'taki Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanlığı'nda yapılan ilk anma törenine katılan Başbakan Angela Merkel de, Solingen’de yaşananların hiç bir zaman unutulmayacağını söyledi. Çocuklarını, torunlarını ve yakınlarını yitirmesine rağmen, Almanya’da kalarak, son 25 yılda barış ve ortak yaşam mesajları veren anne Mevlüde Genç’i “insanlık örneği” olarak tanımlayan Merkel, Solingen saldırısını "Almanya’daki şiddet yanlısı ırkçılığın en derin noktası" olarak tanımladı. Merkel, ırkçı saldırıların bugüne kadar sürdüğünü, ayrıca aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı