Merkel SPD’yle Koalisyon Konusunda Umutlu

Almanya Başbakanı Angele Merkel Sosyal Demokratlarla koalisyon görüşmlerinden uzlaşmaya varılacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Almanya'da seçimlerin üzerinden 3 aydan fazla bir süre geçti ancak hala hükümet kurulabilmiş değil.

Merkel'in geçen yıl diğer iki partiyle koalisyon kurma çabası sonuç vermemişti.

Merkel SDP'nin merkez binasına görüşmeler için geldiği sırada açıklamalarda bulundu.

Merkel, gelecek günlerde partilerin yapacağı çok işi olduğunu belirtti ve bunla hızlıca mücadele etmek istediğini söyledi. Merkel, "Başarılı olunacağını düşünüyorum” dedi.Almanya Başbakanı görüşmelere iyimser girdiğini de vurguladı.

Son seçimlerde 1933'den buayan en kötü sonuçlar elde eden SPD, seçimin ardından muhalefete çekileceğini belirtmiş, Almanya Cumhurbaşkanı'nın duruma müdahale etmesinin ardından bu kararını yeniden değerlendirmişti.

SPD lideri Martin Schulz da görüşmelerin sonucunun belli olmamasıyla birlikte, partisinin yapıcı bir şekilde görüşmelerde yer alacağını belirtti.

Schulz, kırımızı çizgiler çizmeyeceklerini kaydetti.

Schulz, 5 günlük görüşmelerin iki partinin koalisyon konusunda daha uzun müzakere edip edimeyeceğini göstermesi açısından yeterli olduğunu da kaydetti.

Almanya'da Hristiyan Demokratlar ile SPD son 12 yılın 8'ini birlikte yönetti. Eylül ayındaki seçimlerde kötü sonuçların ardından Schulz partiyi muhalefete çekeceğini belirtmiş ancak Merkel'in koalisyon görüşmelerinden sonuç alamaması üzerine SPD üzerinde koalisyona katılma baskısı artmıştı.