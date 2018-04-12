HABER

Merkel: Suriye’ye olası bir saldırıya Almanya katılmayacak

12.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye’ye yönelik olası bir hava saldırısına Almanya’nın katılmayacağını açıkladı.

Merkel: Suriye’ye olası bir saldırıya Almanya katılmayacak

Merkel, kimyasal silahların kabul edilemeyeceğini göstermek için yapılması gerekeni desteklediklerini söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'ye yönelik olası bir hava saldırısına Almanya'nın kesinlikle katılmayacağını açıkladı. Merkel, Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen ile Berlin'deki görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Almanya, olası askeri operasyona katılmayacak, ki bu konuda zaten verilmiş bir karar olmadığını bir kez daha söylemeliyim” dedi.

Merkel, "Ancak kimyasal silah kullanılmasının kabul edilmeyeceğini göstermek için yapılması gerekenleri biliyor ve destekliyoruz” şeklinde konuştu. Merkel, bu çerçevede Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin bütün faaliyetlerinin ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) çalışmalarını desteklediğini vurguladı.

Merkel, kimyasal silah kullanılmasını da kınadı. Suriye'nin kimyasal silahlara sahip olduğuna işaret eden Merkel, "Suriye'de kimyasal silahların imha edilmesine katkı sağlamıştık ancak şimdi bu imhanın tam anlamıyla gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz” dedi.

Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye saldırı mesajı veren ve Rusya'yı tehdit eden Twitter paylaşımına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Trump Çarşamba günü kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'ye operasyon düzenleneceğinin sinyalini vermişti. Trump, Rusya'yı füze saldırısı konusunda uyararak füzelerin "yakında geleceği” ifadesine yer vermişti.

AFP,dpa,rtd/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktıDehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
3 kurum memur alıyor! 3 kurum memur alıyor!
Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı Taksim'de silah sesleri! Otele ateş açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı

Anne maymunun yavrusu için ağladığı o an

Anne maymunun yavrusu için ağladığı o an

Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Almanya'dan son dakika Suriye kararı

Almanya'dan son dakika Suriye kararı

Azez'de bombalı saldırı!

Azez'de bombalı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.