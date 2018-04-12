Merkel: Suriye’ye olası bir saldırıya Almanya katılmayacak

Merkel, kimyasal silahların kabul edilemeyeceğini göstermek için yapılması gerekeni desteklediklerini söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'ye yönelik olası bir hava saldırısına Almanya'nın kesinlikle katılmayacağını açıkladı. Merkel, Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen ile Berlin'deki görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Almanya, olası askeri operasyona katılmayacak, ki bu konuda zaten verilmiş bir karar olmadığını bir kez daha söylemeliyim” dedi.
Merkel, "Ancak kimyasal silah kullanılmasının kabul edilmeyeceğini göstermek için yapılması gerekenleri biliyor ve destekliyoruz” şeklinde konuştu. Merkel, bu çerçevede Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin bütün faaliyetlerinin ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) çalışmalarını desteklediğini vurguladı.
Merkel, kimyasal silah kullanılmasını da kınadı. Suriye'nin kimyasal silahlara sahip olduğuna işaret eden Merkel, "Suriye'de kimyasal silahların imha edilmesine katkı sağlamıştık ancak şimdi bu imhanın tam anlamıyla gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz” dedi.
Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye saldırı mesajı veren ve Rusya'yı tehdit eden Twitter paylaşımına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.
Trump Çarşamba günü kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'ye operasyon düzenleneceğinin sinyalini vermişti. Trump, Rusya'yı füze saldırısı konusunda uyararak füzelerin "yakında geleceği” ifadesine yer vermişti.
AFP,dpa,rtd/JD,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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