Merkel: Trump uluslararası düzene zarar veriyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Münster kentinde bugün yaptığı açıklamada ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararını eleştirdi. ABD'nin kararını "büyük bir üzüntü" ve "endişe" ile karşıladığını belirten Merkel, diğer yandan İran'la müzakerelerde zor konuların olduğunu vurguladı.

Merkel, "Buna rağmen BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen bu anlaşmadan tek taraflı çekilmek doğru değil. Bu durum uluslararası düzene duyulan güveni zedeliyor" dedi. Washington'ın tartışmalı kararının ardından çoğulculuğun "gerçek bir krizde olduğunu" gördüğünü ifade eden Merkel, "Herkes aklına eseni yaparsa bu dünya için kötü bir haber" şeklinde konuştu. Transatlantik ilişkilerin devamından yana olduğuna da işaret eden Merkel, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi görevinin acil olduğunu kaydetti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Münster'de yaptığı açıklamada, Trump'ın kararını "barış diplomasisi için gerileme ve uluslararası işbirliği ile barışın sağlanmasının reddedilmesi" diye nitelendirdi.