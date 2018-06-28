Merkel: Türkiye ile mülteci anlaşması örnek olmalı

Almanya Başbakanı Merkel, Brüksel'de zirve öncesinde yaptığı açıklamada, göç konusunda ele alınacak noktalardan birinin AB'nin dış sınırlarının korunması olduğunu söyledi. AB'nin dışındaki kabul merkezleri konusunda Kuzey Afrika'daki ilgili ülkelerle konuşulması gerektiğine dikkat çeken Merkel, "Kendi kendimize bu ülkeler hakkında konuşamayız” dedi. Türkiye ile AB arasında mülteci krizine çözüm bulmak için imzalanan anlaşmanın "karşılıklılık” temelinde olduğunu hatırlatan Merkel, bu nedenle kabul merkezlerinin oluşturulacağı bu ülkelerin ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Merkel, diğer ülkelerle yapılacak işbirliğinde Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının örnek alınması gerektiğini söyledi.Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve Brüksel'de başladı. Mülteci krizi iki gün sürecek zirvenin gündemindeki en önemli maddeyi oluşturuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'e hareketinden önce Alman meclisinde yaptığı hükümet açıklamasında, Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutakabatının diğer ülkelerle yapılacak işbirliğine örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade etmişti.

Mülteci anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye yapılması öngörülen yardımın geriye kalan 3 milyar eurosunun da ödenmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, ancak böylelikle "3 milyondan fazla Suriyeliyi kabul eden Türkiye'nin bu sorunu aşmasına yardım edebiliyoruz diyebiliriz” dedi. Merkel, "Türkiye'ye yönelik bütün eleştirilere rağmen, Türkiye'nin bu konuda büyük bir iş yaptığını” belirtti.

Juncker'den "yeni sömürgecilik" uyarısı

AB dışında kurulması plananan mülteci kabul merkezlerinin Kuzey Afrika'da oluşturulması tartışılıyor. Ancak AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos'un verdiği bilgilere göre, henüz hiçbir Kuzey Afrika ülkesi topraklarında mülteci kabul merkezi kurulmasına hazır olduğu yönünde açıklamada bulunmadı.