Merkel Türkiye’nin Afrin Operasyonunu Değerlendirdi

24 Eylül'deki seçimlerin ardından yaklaşık altı ay boyunca hükümetsiz kalan Almanya'da geçen hafta dördüncü kez başbakan seçilen Angela Merkel, Federal Meclis'te hükümet programını tanıttı. Sözlerine alışık olmadık boyutta özeleştiriyle başlayan Merkel, son yıllarda yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle Alman toplumunun ‘bölündüğünü’ ve ‘kutuplaştığını’ söyledi. Göçmen krizi, AB ülkelerindeki ekonomik sorunlar ve Euro para birimiyle ilgili korkuların Almanya’yı zorladığını savunan Merkel, ''Hükümetin kurulmasının altı ayı bulması ülkemizde bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor'' dedi.

2015’de yüzbinlerce sığınmacıya Almanya’nın kapılarını açma kararını savunan Merkel, kendi dahil olmak üzere Batılı siyasetçilerin Suriye’deki gelişmelere çok uzun süre seyirci kaldığını, örnek olarak Türkiye’ye 3 milyon kişinin sığınmasını yeteri kadar ciddiye almadığını ve mülteci krizinin bölgeyle sınırlı kalmayacağını kestiremediğini söyledi.

Başbakan, AB ve Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasını savundu. Her zaman anlaşmanın arkasında durduğunu söyleyen Merkel, ''Bu anlaşmanın çok sayıda karşıtı olduğunu biliyorum. Ama bundan sonra da savunacağım. Çünkü anlaşma Ege’de insanların ölümünü ve insan kaçakçılarının vicdansızlıklarını engelliyor'' dedi. Merkel, konuşmasının bu bölümünde, "Türkiye'nin güvenlikle ilgili tüm meşru menfaatlerine karşın Afrin'de yaşananları ve binlerce sivilin kaçmak zorunda kalmasını, hayatını kaybetmesini kabul etmiyoruz" dedi ve "Bunu da en sert şekilde kınıyoruz" şeklinde konuştu. Merkel şimdiye dek Afrin operasyonu konusunda doğrudan bir açıklama yapmamıştı.