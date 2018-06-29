Merkel: Türkiye'ye proje bazında ödeme yapılacak

Almanya Başbakanı Merkel Türkiye ile yürürlükteki mülteci mutabakatının önemine vurgu yaptı.Brüksel'de yapılan ve iki gün süren Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesi Cuma günü sona erdi. Zirvenin en önemli gündem maddesi olan göç konusunda yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından liderler arasında uzlaşma sağlandı. Varılan uzlaşma sonucu alınan kararlardan biri Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasına göre taahhüt edilen mali yardımın ikinci diliminin ödenmesi oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve sonrasında Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile AB arasında yapılan mülteci anlaşmasının "bütün boyutlarıyla uygulanmasını” istediklerini belirtti. Bu anlaşma uyarınca Türkiye'ye yapılması öngörülen mali yardımın 3 milyar euro tutarındaki ikinci diliminin ödenmesi konusunda uzlaşma sağlandığını ifade eden Merkel, bu paranın "proje bazında” ödeneceğini kaydetti. Merkel, Türkiye'nin "burada olağanüstü bir iş yaptığını” da sözlerine ekledi. Farklı görüşlere rağmen uzlaşma sağlandı

Almanya Başbakanı Merkel, göç kadar hiçbir konunun AB ülkelerini zorlamadığını belirterek, üye ülkeler arasında "aşırı farklı” görüşler bulunduğunu hatırlattı. Merkel, buna rağmen, farklı görüşleri bir araya getirecek bir uzlaşma sağlanmasında başarı kaydedildiğini ifade etti. AB liderlerinin vardığı uzlaşmaya göre denizden kurtarılan sığınmacıların üye ülkelerde oluşturulacak "kontrol merkezlerine” gönderilmesi öngörülüyor. Gönüllülük ilkesi ile oluşturulacak bu kontrol merkezleri ile Akdeniz üzerinden gelen sığınmacıların gittiği İtalya gibi ülkelerin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Ancak Merkel basın toplantısında, bu kontrol merkezlerinin nerede kurulmasının planlandığı konusunda bilgi vermedi. Bunun yanı sıra Kuzey Afrika ülkelerinde sığınmacılar için kabul merkezleri kurulması planlanıyor. Ayrıca, AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu Frontex'in güçlendirilmesi alınan kararlar arasında bulunuyor. İspanya ve Yunanistan ile anlaşma Almanya Başbakanı Merkel, zirve sırasında yaptığı ikili temaslarda İspanya ve Yunanistan ile sığınmacıların geri kabulu konusunda uzlaştığını açıkladı. Merkel, İspanya ve Yunanistan'ın kendi ülkelerinde kayıtlı bulunan sığınmacıların Almanya'dan geri gönderilmesi konusunda güvence verdiğini ifade etti.