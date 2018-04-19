Merkel ve Macron AB reformlarını görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa Birliği’nin geleceğiyle ilgili ilkesel düşüncelerini açıkladığı Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında Macron kıtada yükselişe geçen otoriterlik ve milliyetçilik eğilimleri nedeniyle Euro Bölgesi reformlarını "zaruri" olarak tanımlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Merkel ile AB reformlarını beraber yapma planları, Euro Bölgesi'nin ortak bütçesi olması ve AB'nin kurtarma fonunun genişletilmesi önerileri Merkel'in birlik partilerinden geçtiğimiz günlerde veto alınca sekteye uğradı.

Avrupa Birliği reform planlarının masaya yatırılacağı görüşmedeki en önemli gündem maddelerinden biri de Suriye olacak.Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmenin Haziran'da yapılacak AB liderler zirvesinde "ortak çözümler" bulmak kapsamında yapılacağını söyledi.

Trump ile görüşecekler

İki liderin ortak mülteci politikası ve sınır güvenliği gibi konularda anlaşması beklenirken, Macron'un birliğin finansal yapısına yönelik değişiklik önerilerinin ise kabul görmesi beklenmiyor. Suriye'deki durum ve ABD ve Rusya ile bu kapsamda ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan her iki liderin Trump ile görüşme öncesinde ABD ile ticaret konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve Suriye politikasında ortak bir çizgi belirlemesi öngörülüyor.

AFP,DW/SSB, BÖ

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