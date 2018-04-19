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Merkel ve Macron AB reformlarını görüşecek

19.04.2018 09:09 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün bir araya gelecek.

Merkel ve Macron AB reformlarını görüşecek

Avrupa Birliği reform planlarının masaya yatırılacağı görüşmedeki en önemli gündem maddelerinden biri de Suriye olacak.Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmenin Haziran'da yapılacak AB liderler zirvesinde "ortak çözümler" bulmak kapsamında yapılacağını söyledi.

İki liderin TSİ 14:00'te ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Açıklama sonrası başbaşa görüşecek liderlerin Brexit sonrası birliğin revizyondan geçmesini ele alması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Merkel ile AB reformlarını beraber yapma planları, Euro Bölgesi'nin ortak bütçesi olması ve AB'nin kurtarma fonunun genişletilmesi önerileri Merkel'in birlik partilerinden geçtiğimiz günlerde veto alınca sekteye uğradı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa Birliği’nin geleceğiyle ilgili ilkesel düşüncelerini açıkladığı Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında Macron kıtada yükselişe geçen otoriterlik ve milliyetçilik eğilimleri nedeniyle Euro Bölgesi reformlarını "zaruri" olarak tanımlamıştı.

Trump ile görüşecekler

İki liderin ortak mülteci politikası ve sınır güvenliği gibi konularda anlaşması beklenirken, Macron'un birliğin finansal yapısına yönelik değişiklik önerilerinin ise kabul görmesi beklenmiyor. Suriye'deki durum ve ABD ve Rusya ile bu kapsamda ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan her iki liderin Trump ile görüşme öncesinde ABD ile ticaret konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve Suriye politikasında ortak bir çizgi belirlemesi öngörülüyor.

AFP,DW/SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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