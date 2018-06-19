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Merkel ve Macron ortak Euro bütçesinde uzlaştı

19.06.2018 20:14 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Berlin’de buluştu.

Merkel ve Macron ortak Euro bütçesinde uzlaştı

İki lider Euro Bölgesi için ortak bir bütçe oluşturulması ve sığınmacı sorununa Avrupa olarak yanıt verilmesi konusunda uzlaştı.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Berlin'de bir araya geldi. Alman hükümetinin misafirhanesi olan Meseberg Şatosu'ndaki görüşme sonrasında liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, Almanya ve Fransa'nın Euro Bölgesi için bir bütçe oluşturulması konusunda anlaştığını söyledi. Yaratılacak kaynak Euro ülkelerinin ekonomik açıdan birbirine yakınlaşması için yatırım amaçlı kullanılacak. Merkel bütçenin büyüklüğü konusunda bir rakam belirtmedi. Euro Bölgesi'nin reformu için istişarelerin Fransa ile müzakerelerin en zor kısmı olduğunu belirten Merkel, Euro kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması’nı geliştirme niyetinde olduğunu söyeldi.

"Bu, geliri ve gideri olan gerçek bir bütçe olacak” diyen Macron da bütçenin şekillendirilmesi için diğer Euro ülkeleriyle birlikte ortak çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Bütçenin 2021 yılında uygulamaya sokulması hedefleniyor.

İltica ve göç politikası

Merkel-Macron görüşmesinde bir başka gündem maddesi de sığınma ve göç konusuydu. “Bu zorluğa Avrupa olarak bir yanıt verilmesi hedefimiz olmayı sürdürüyor” diyen Merkel, AB ülkelerinde iltica standartlarının birbirine eşit hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Fransa'nın Almanya’nın işbirliği arayışına yanıt verdiğini belirten Merkel, İtalya ile de müzakerelerin sürdüğüne işaret etti.

Merkel pazartesi günü yeni İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya gelmişti. Avrupa Birliği sınırlarının daha iyi korunmasının bir hedef olduğunu söyleyen Merkel, sınırların korunmasından sorumlu olan Frontex'in "personel olarak” güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Macron ise Avrupa Birliği'nin sığınmacıların geldiği ve geçiş yaptığı ülkelerle diyalogu sürdürmek ve anlaşmalar imzalamak zorunda olduğunu belirtti. Avrupa Birliği içinde iltica hukukunu uyumlu hale getiren bir Avrupa iltica kurumu oluşturulmasını savunan Macron, Frontex'in "10 bin yeni çalışanla” desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Macron ayrıca Fransa'da kayıt altına alındıktan sonra Almanya'ya gitmiş olan sığınmacıları geri almak üzere Berlin ile ikili anlaşma imzalama sözü verdi.

Avrupa Birliği reformları

Merkel ayrıca iki ülkenin Avrupa Birliği için ortak reform önerileri getirme konusunda da fikir birliği içinde olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği girişiminde yeni bir sayfa açıldığını belirten Merkel bunun Alman-Fransız işbirliği için de geçerli olduğunu söyledi.

Merkel, "Avrupa olarak yanıtlar vermeye ihtiyacımız var. Ve bu da bizi Avrupa’nın, çokuluslu bir dünyada yerini bulmak zorunda olduğu sonucuna götürüyor” diye konuştu. Merkel değerlerin, inançların, refahın savunulması, çevrenin korunması ve dünyada daha fazla barış olabilmesi için Avrupa'nın rol oynaması gerektiğini söyledi.

dpa, KNA, Reuters, / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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