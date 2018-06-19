Merkel ve Macron ortak Euro bütçesinde uzlaştı

İki lider Euro Bölgesi için ortak bir bütçe oluşturulması ve sığınmacı sorununa Avrupa olarak yanıt verilmesi konusunda uzlaştı.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Berlin'de bir araya geldi. Alman hükümetinin misafirhanesi olan Meseberg Şatosu'ndaki görüşme sonrasında liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, Almanya ve Fransa'nın Euro Bölgesi için bir bütçe oluşturulması konusunda anlaştığını söyledi. Yaratılacak kaynak Euro ülkelerinin ekonomik açıdan birbirine yakınlaşması için yatırım amaçlı kullanılacak. Merkel bütçenin büyüklüğü konusunda bir rakam belirtmedi. Euro Bölgesi'nin reformu için istişarelerin Fransa ile müzakerelerin en zor kısmı olduğunu belirten Merkel, Euro kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması’nı geliştirme niyetinde olduğunu söyeldi.

"Bu, geliri ve gideri olan gerçek bir bütçe olacak” diyen Macron da bütçenin şekillendirilmesi için diğer Euro ülkeleriyle birlikte ortak çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Bütçenin 2021 yılında uygulamaya sokulması hedefleniyor.