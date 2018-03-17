Merkel ve Macron Rusya'yı kınadı

Uzun hükümet krizinin ardından koalisyon görüşmelerini başarıyla tamamlayarak hükümeti kuran Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki ülke arasındaki köklü geleneğe uyarak, ilk resmi ziyaretini Fransa'ya yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Merkel, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in öldürülmesi girişimi nedeniyle Rusya'yı kınadı.
Paris'te Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Merkel ve Macron, görüşmeleri öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. İki liderin gündeminde her ne kadar 22-23 Mart'ta Brüksel'de yapılacak AB zirvesi ve AB reformu olsa da, dünyayı geren İngiltere-Rusya gerginliği konusu ön plana çıktı.
Basın toplantısında Macron, "Rusya'nın bu olayla ilgisini kınıyoruz ve İngiltere'ye dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Çünkü bütün bulgular bu cinayet girişiminin arkasında Rusya'nın olduğunu gösteriyor" dedi.
Merkel: "Son derece zor bir durum"
Merkel de, " Salisbury'de gerçekleşen saldırı olayıyla ilgili dostumuz İngiltere'ye büyük dayanışma duygularımızı bir kez daha yineliyoruz. Pek çok ilgili otorite Rusya'nın suçlu olduğunu düşünüyor. İngiltere hükümetinin bu olayı uluslararası planda gündeme getirmesini doğru buluyoruz. Şeffaflık açısından bu çok önemli. Son derece zor bir durum Görüşmemizde en uygun tepkinin ne olacağı konusunu da ele alacağız" diye konuştu.
Uluslararası tansiyonun giderek yükseldiği bir dönemde güçlü bir Avrupa'nın önemine işaret eden Emmanuel Macron, "Paris ve Berlin'in bu yolda sorumluluğu çok büyük. Başarmak isteğim var ve inanıyorum ki başaracağız. Avrupa'nın böyle bir jeopolitik dönemde birlik içinde hareket etmesi her zamankinden daha büyük önem taşıyor" dedi.
AB reformu : Haziran'a kadar yol haritası
Merkel'i dördüncü kez iktidara geldiği, uzun ve zorlu bir süreçten sonra hükümeti kurmayı başardığı için kutlayan Macron, "AB uzun yıllardır, Almanya ve Fransa'nın harekete geçmesini bekliyordu. Şimi hazırız. Şimdi önümüzdeki etap budur. Bu yeni arzumuzu gerçekleştirmek için birlikte hareket etmemiz kaçınılmaz bir gereklilik" dedi. Fransız lider, Haziran ayına kadar Euro para birliği, göçmen politikası, savunma, kültür ve eğitim alanlarında ortak ve yeni politikaları uygulamaya koyacak yol haritasını hazırlamayı önerdi. Macron, "Çok güçlü ve şeffaf bir yol haritası belirleyip, bunun için gereken enerjiyi de ortaya koymalıyız" dedi.
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